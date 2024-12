El motiu pel qual el Betis hauria d'estar preocupat si Ferran Torres juga avui

Visita important la que té el Barça aquesta tarda al Benito Villamarín. L'equip de Hansi Flick ha recuperat el somriure després d'un mes de novembre complicat i ara, després de la victòria a Son Moix, ha recuperat l'avantatge amb el Madrid. Superat el primer sotrac de la temporada, doncs, els blaugranes volen tornar a ser aquesta plantilla que sembla gairebé invencible.

El Real Betis és sempre un equip complicat que aconsegueix complicar les coses enormement al Barça. Tot i això, el Benito Villamarín és un escenari que se sol donar força bé als catalans, ja que allà acumulen set victòries consecutives i dotze duels seguits sense perdre. A més, Hansi Flick té a la seva disposició per a aquesta jornada tots els seus jugadors titulars.

Després del descans que l'alemany va brindar a Robert Lewandowski dimarts a Mallorca, el polonès tornarà avui a la titularitat, i tornarà a la banca Ferran Torres. El valencià va tenir l'oportunitat a La Palma de demostrar si realment mereix disposar més minuts, però el seu partit va ser més aviat gris i va aixecar moltes crítiques internes. Tot i això, els que sí que estaran satisfets per la suplència de l'ex del Manchester City i València avui seran els aficionats del Reial Betis.

Mentalitat de tauró

Es recorda gairebé com un miratge o una il·lusió òptica d'una cosa que no va passar, però durant la temporada passada, Ferran Torres va tenir moments d'extraordinària lucidesa. Especialment durant els primers mesos de competició. Tant va ser així que es va popularitzar a l'entorn del Barça el gran titular del seu dogma: mentalitat de tauró.

I és que durant aquelles jornades, Ferran Torres va tenir partits en què fins i tot es va mostrar a un estat de forma en què no l'havíem vist abans en la seva carrera. Destacava sobretot pel seu bon fer golejador, sent un home importantíssim per a Xavi en molts partits i ajudant el Barça a sumar una bona quantitat de punts. Una de les seves actuacions més destacades, probablement el seu millor partit com a culer, va passar al Benito Villamarín.

L'atacant valencià va partir des de l'onze inicial i va anotar un hattrick i va repartir una assistència, convertint-se així en un gran botxí per al Real Betis. Amb tot, ningú de l'actual plantilla culer no ha anotat més gols a l'elenc bètic que Ferran Torres (4). També va veure porta al matx a Montjuïc del curs passat.

El segueixen de prop amb tres dianes Raphinha i Lewandowski. Tots dos seran titulars avui i podrien superar en aquest registre el 'tauró' culer. Cal veure si al segon temps Hansi Flick brinda minuts a Ferran Torres perquè pugui tornar a olorar sang i recuperar la seva ferocitat. A ningú li ha marcat més gols el '7' que al Reial Betis amb la samarreta del Barça; de fet, al còmput global de la seva carrera, només al Newcastle li ha anotat la mateixa quantitat de tants.