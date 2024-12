Hansi Flick pren una decisió amb Pedri per al Betis - Barça

El Barça ha recuperat el somriure a LaLiga després de trencar una mala ratxa de tres partits consecutius sense guanyar. La victòria contra el Mallorca i la inesperada derrota del Reial Madrid a San Mamés van permetre als culers recuperar l'avantatge a la taula sobre els blancs. Aquest canvi de dinàmica suposa un impuls important per a l'equip de Hansi Flick, que ara busca consolidar el seu lideratge davant del Real Betis al Benito Villamarín.

Amb vista al duel contra el Betis, tot apunta que Hansi Flick podria donar descans a Pedri, un dels pilars fonamentals del Barça, segons ha informat l'Sport. El canari ha acumulat una càrrega de minuts significativa, i ha estat titular en 14 dels 15 partits disputats per l'equip a LaLiga i en els cinc de la Champions League. A més, Pedri també ha estat present a les aturades internacionals, cosa que el converteix en un dels jugadors més utilitzats aquesta temporada.

L'última vegada que Pedri va ser suplent va ser el 25 de setembre davant del Getafe, i des de llavors ha estat un fix a l'onze inicial. Tot i això, el seu historial de lesions musculars en els últims anys preocupa el cos tècnic, que busca gestionar-lo de manera prudent per evitar recaigudes. Hansi Flick és conscient de la importància del jugador canari en partits clau, com el proper enfrontament a Dortmund contra el Borussia, i podria optar per donar-li un respir al partit contra el Betis.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Gavi, el relleu natural

Si Pedri finalment descansa, Gavi es perfila com el principal candidat per ocupar el seu lloc al centre del camp. El jove andalús, que ja va ser titular a les trobades contra el Celta i la UD Las Palmas, segueix recuperant la seva millor versió després de superar alguns problemes físics. A més, el Barça compta amb prou alternatives al centre del camp, com Frenkie de Jong i Fermín López, per mantenir el nivell competitiu de l'equip.

Tot i que el Reial Betis sol ser un equip complicat, especialment al Benito Villamarín, arriba a aquest matx en un mal moment. Els verd-i-blancs no han guanyat cap partit de LaLiga durant el mes de novembre i acumulen dues derrotes consecutives. A més, el Barça ha demostrat ser un rival complicat per al Betis al seu estadi, on no perd des del 2011. En els últims 12 partits al Villamarín, els culers han aconseguit 10 victòries (les 7 últimes de forma consecutiva) i 2 empats, fet que els converteix en clars favorits per al xoc d'aquest dissabte.

| FCB

Gestió de l'esforç en un calendari carregat

La trobada davant del Betis arriba en un moment clau de la temporada, amb un calendari exigent que inclou compromisos importants tant a LaLiga com a la Champions League. Hansi Flick ja va demostrar al partit contra el Mallorca que no tem fer rotacions estratègiques, ja que va brindar descans a Robert Lewandowski, que tornarà a l'onze titular contra el Betis.

La decisió de reservar Pedri mostra la intenció del tècnic alemany de prioritzar la salut dels seus jugadors i mantenir la competitivitat de l'equip a totes les competicions. Tot i la dificultat del duel al Villamarín, el Barça té prou recursos per afrontar el partit sense el seu migcampista estrella, confiant que la profunditat de la seva plantilla marcarà la diferència.

El possible descans de Pedri no només busca protegir el jugador de possibles lesions, sinó també preparar l'equip per als reptes que s'acosten. Amb duels crucials contra el Borussia Dortmund a la Champions League i l'Atlètic de Madrid a LaLiga, Hansi Flick té clar que la gestió de minuts serà clau per mantenir el Barça en la lluita per tots els títols.