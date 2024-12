El gran dilema que se li presenta a Ernesto Valverde a l'Athletic Club de Bilbao

per Vicenç Clos Balcells

Unai Simón ja és a la recta final de la seva recuperació. De fet, ja va disputar els 90 minuts contra l'Elfsborg la setmana al partit corresponent a l'Europa League. Tot i així,les sorprenents paraules d'Ernesto Valverde que acosten Nico Williams al Barçacontinua sense donar minuts a la lliga. El bon rendiment de Julen Agirrezabala és el principal argument. El porter basc de 23 anys ha disputat 17 partits aquest curs, en què ha encaixat 11 gols.

De fet, ha deixat la porteria a zero en 7 ocasions. Cal dir que Agirrezabala va començar la temporada lesionat, ja que en un entrenament rutinari es va fracturar la zona lumbar. No va tenir minuts fins a la tercera jornada, quan va jugar el partit complet contra el València. Al llarg del curs, ha tingut moments en què ha deixat algun dubte, atès que ha comès dos penals i ha vist una targeta vermella. Tot i així, el rendiment de Julen està sent més que notable.

| YouTube

I d'això ja n'estàvem avisats. Julen fa tres campanyes que és el porter titular a la Copa del Rei i en aquestes edicions l'Athletic ha aconseguit arribar dues vegades a les semifinals i aixecar la Copa l'any passat. Sent decisiu a la tanda de penals contra el Mallorca.

Tot apunta que, a poc a poc, Unai Simón anirà guanyant minuts en detriment de Julen. S'espera que aquest cap de setmana Julen sigui titular contra el Vila-real, mentre que Unai ho serà entre setmana contra el Fenerbahçe. Diversos equips ja han mostrat interès a Agirrezabala, que fa poc va renovar la vinculació amb l'Athletic Club fins al 2027 amb una opció unilateral de prolongar-lo fins al 2029.

| Athletic Club

Bona relació entre els dos porters

El porter ha confirmat públicament que va rebre ofertes altres equips l'estiu passat, però ell es va mantenir fidel a l'Athletic i es va quedar. S'ha de dir que, malgrat que Unai Simon i Julen Agirrezabala estan lluitant per ser titulars, hi ha molt bon rotllo entre els dos jugadors. De fet, el segon va assegurar que era una sort tenir Unai com a company.

Tindrem a veure quina decisió pren Ernesto Valverde un cop l'actual Zamora estigui en plena forma. Tots dos tenen qualitat i han fet mèrits per ser titulars en un equip com l'Athletic Club, així que la decisió no és pas fàcil. El fet que els bascos disputin quatre competicions pot permetre a l'exentrenador del Barça girar a la porteria.

I, així, tindria els dos porters contents. És important esmentar que Unai Simón i Julen Agirrezabala no han estat els únics porters que han jugat aquesta temporada amb l'Athletic Club, ja que sigui per lesions o per sanció, el tercer porter, Padilla, ha hagut de jugar. En total, ha disputat 5 partits amb el primer equip, 3 dels quals com a titular, en què ha rebut 6 gols.