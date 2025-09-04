Pregàries per part de la Reial Societat a un jugador del Mallorca: 'El Mundial 2026...'

L'escenari de les Eliminatòries Sud-americanes per al Mundial de 2026 ofereix un desenllaç vibrant, on cada resultat pot alterar dràsticament el panorama. A tres seleccions ja instal·lades al Mundial, s'hi sumen diverses candidates que lluiten per una plaça directa o, si no, per la repesca.
La lluita veneçolana per un somni històric
Veneçuela afronta aquesta aturada internacional amb l'esperança d'aconseguir la seva primera classificació mundialista. Situada en la setena posició, la Vinotinto disposa momentàniament de la plaça de la repesca, tot i que no descarta assolir la sisena posició que ocupa actualment Colòmbia. Per aconseguir-ho, necessita un doble triomf i esperar que els cafeteros ensopeguin, començant amb Bolívia. La dificultat és evident, ja que el seu primer repte serà davant l'Argentina, una campiona del món ja classificada però amb una plantilla temible.
La convocatòria veneçolana torna a incloure Jon Aramburu, lateral de la Real Sociedad que s'ha convertit en peça fixa per a Batista. En aquesta ocasió, el club txuri-urdin no comptarà amb la presència de Yangel Herrera, fitxatge d'aquest estiu, absent per lesió. També destaca la presència de Salomón Rondón, ara al Real Oviedo, que aporta experiència i gol en moments crítics. El seguiment del club donostiarra reflecteix la importància dels seus jugadors en seleccions amb aspiracions globals.
Bolívia i el factor Mallorca en el pols decisiu
A l'altra riba apareix Bolívia, amb opcions mínimes de classificació però encara viva en la lluita per la repesca. La Verde viatja a Colòmbia amb l'obligació de guanyar, un repte majúscul considerant la necessitat local. D'entre els seus convocats destaca Óscar López, jugador de la pedrera del Mallorca, la presència del qual afegeix un matís curiós a aquest encreuament d'interessos. A la Real Sociedad se segueix de prop aquesta situació, ja que un triomf bolivià ajudaria Veneçuela a aspirar a la classificació directa.
Paraguai i la possibilitat d'una classificació històrica
Un altre focus d'atenció recau en Paraguai, que podria segellar el seu bitllet directe aquesta mateixa jornada. El Govern paraguaià fins i tot ha decretat que, en cas d'èxit, el divendres sigui festiu nacional. L'Albirroja, juntament amb l'Uruguai i Colòmbia, podria certificar la seva classificació aquesta nit, deixant Veneçuela i Bolívia batallant únicament per la setena plaça en l'última jornada.
El calendari ha volgut que Veneçuela i Colòmbia s'enfrontin en l'última jornada a Maturín. Aquest duel podria definir tant la sisena plaça com la repesca, convertint-se en una final anticipada. Per a la Vinotinto serà vital arribar-hi amb opcions reals, cosa que passa necessàriament per sorprendre l'Argentina i esperar una ensopegada colombiana davant Bolívia. El marge d'error és inexistent, i cada gol pot marcar la diferència en una classificació on la diferència de gols juga un paper crucial.