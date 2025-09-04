Medios ingleses lo confirman: Deco quiere a un defensa para el Barça 2026/2027

El cierre del mercado no ha frenado la planificación del Barcelona. En la dirección deportiva asumen que el eje de la zaga necesitará un impulso importante el próximo verano, tras una salida inesperada y varios rendimientos intermitentes bajo la lupa de Flick.

La salida de Íñigo Martínez a Arabia dejó un vacío competitivo y de jerarquía que el equipo aún está calibrando. Ronald Araújo y Andreas Christensen siguen siendo activos de primer nivel, pero el cuerpo técnico no considera cerrada la discusión sobre la pareja titular a largo plazo. Con Eric Garcia en proceso de renovación y Pau Cubarsí creciendo, el club quiere sumar un perfil contrastado que compita desde el primer día.

Murillo, el nombre que llega desde Inglaterra

Varios medios ingleses señalan que el Barça ha intensificado el seguimiento de Murillo Santiago, central brasileño del Nottingham Forest. El Forest pagó alrededor de doce millones al Corinthians y el defensa ha crecido con rapidez en la Premier League. Su valor de mercado ya se sitúa cerca de los cincuenta millones, un indicador del contexto económico en el que se moverá cualquier negociación futura.

| Nottingham Forest

Murillo es zurdo, agresivo en duelos y rápido en la corrección, virtudes que Flick exige a sus centrales cuando el equipo defiende alto. Además, maneja una salida limpia de balón y puede jugar en banda izquierda en situaciones de emergencia. El técnico pide centrales capaces de sostener transiciones, ganar metros en conducción y filtrar el primer pase a los interiores. Ese paquete de cualidades explica el interés azulgrana.

La Premier encarece cada operación y el Arsenal también aparece atento al brasileño, lo que eleva la competencia. En la Ciudad Deportiva trabajan con escenarios prudentes: incorporar al central en 2026, cuando la masa salarial esté más desahogada, o adelantar una operación si el mercado ofrece una oportunidad. Para no tensionar el límite, se barajan fórmulas creativas ya usadas con éxito en Europa: pagos diferidos, variables por objetivos o una cesión con compra obligatoria a partir del curso 2026/2027.

Qué mueve ahora mismo la dirección deportiva

Deco reparte esfuerzos entre dos frentes inmediatos y la prospección a medio plazo. Las renovaciones de Frenkie de Jong y Eric Garcia son prioridad táctica y financiera, porque condicionan el mapa salarial y la estabilidad del proyecto. Paralelamente, el área de ‘scouting’ mantiene el radar activo en centrales jóvenes con pie dominante zurdo, potencia física y experiencia en contextos de máxima exigencia. Murillo encaja en esa descripción, pero no es la única opción evaluada.

El club entiende que el crecimiento de Cubarsí no debe frenarse, y que Gerard Martín puede ayudar puntualmente en el carril. Sin embargo, para competir por títulos en 2026/2027 quieren sumar un central hecho, con kilómetros en Europa y techo por explorar. La temporada marcará las urgencias, pero el plan ya está trazado: blindar la base del equipo y reforzar la defensa cuando el contexto económico permita una inversión grande y estratégica.