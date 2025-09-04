Queden tasques pendents a Granada: Fitxatge d’un jugador lliure en marxa

El Granada no ha començat la temporada com s’esperava. Tres derrotes en tres partits han encès les alarmes i l’entitat andalusa busca solucions ràpides abans que la crisi s’allargui. Tot i que el mercat de fitxatges es va tancar l’1 de setembre, encara existeix la via dels jugadors lliures per cobrir necessitats urgents.
El nom que més força ha agafat en les últimes hores és el d’Álvaro Aguado, segons ha informat Estadio Deportivo. El migcampista jienenc, de 29 anys, es troba sense equip després d’acabar contracte amb l’Espanyol el passat mes de juny. Pacheta el coneix bé de la seva etapa al Valladolid, on va ser peça clau en l’ascens a Primera. Aquesta connexió personal i professional col·loca el migcampista com a prioritat per a la banqueta nassarita.
Perfil d’un migcampista amb recorregut
Aguado és un futbolista d’1,74 metres, amb bon domini de pilota i arribada des de la segona línia. La seva etapa més brillant va coincidir amb Pacheta a Pucela, quan va disputar 41 partits i va marcar set gols, sent determinant a la medul·lar dels vallisoletans. Posteriorment, va viure un pas irregular per l’Espanyol, on no va aconseguir consolidar-se a Primera però sí que va aportar a Segona. Va sumar més de cinquanta partits i va ser clau en l’ascens perico.
Format al Real Jaén i amb passos posteriors per Còrdova, Numància i Fuenlabrada, Aguado ha conegut les dues cares del futbol. Suma fins a cinc descensos en la seva carrera, tot i que també ha celebrat dos ascensos a Primera. La seva millor versió ha aparegut sempre a la categoria de plata, on se sent més còmode i ha demostrat més continuïtat. Amb el Granada, la idea seria replicar el seu paper al Valladolid: equilibri, treball i arribada des de la segona línia.
Granada en situació límit
El mal inici de curs col·loca el Granada en antepenúltima posició, empatat amb dos acabats d’ascendir com Cultural Leonesa i AD Ceuta. El pròxim duel contra el Málaga a La Rosaleda ja es presenta com un examen important. La plantilla disposa de fitxes lliures, per la qual cosa la incorporació d’Aguado és viable a curt termini. L’afició exigeix una reacció immediata i el tècnic necessita alternatives que li permetin recompondre una medul·lar que no aconsegueix imposar-se del tot en els partits.
El fitxatge d’un jugador lliure pot semblar un pedaç, però en aquest cas seria una aposta estratègica. Pacheta coneix de primera mà com treure rendiment a Aguado i creu que la seva incorporació pot ser clau per reactivar l’equip. L’operació, de tancar-se, reforçaria una medul·lar en la qual ja hi ha Sergio Ruiz, Trigueros i Gagnidze, però que manca d’un perfil amb arribada a l’àrea.
El Granada afronta, per tant, dies decisius. L’arribada d’Álvaro Aguado podria convertir-se en l’espurna necessària per transformar un inici preocupant en un punt d’inflexió. Tot apunta que la decisió es prendrà abans del partit davant el Málaga, on l’equip es jugarà més que tres punts.
La veritat és que l’operació sembla altament complicada i tot i que a Pacheta li encantaria tornar a comptar amb Aguado, a la directiva no són tan optimistes. És per això que ahir ja es va fer oficial l’arribada de Rubén Alcaraz per reforçar la medul·lar de l’elenc nassarita. Això allunya moltíssim l’ex de l’Espanyol de Los Cármenes.