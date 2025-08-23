José Álvarez deixa en evidència l'àrbitre del Llevant - Barça: «Aquests que tant...»

Amb el duel encara en joc, el marcador assenyalava 2-2 prop del minut 77 al Ciutat. La tensió va créixer amb decisions discutides en faltes i un assenyalament de mà posterior a l'afegit.
El context d'un partit obert, corresponent a la Jornada 2 de LaLiga 2025/26, va elevar el soroll al voltant del xiulet. La retransmissió en directe i els fils de minut a minut van alimentar la conversa mentre la pilota seguia rodant.
El missatge de José Álvarez a X aviva l'incendi arbitral
Durant el tram final, José Álvarez va carregar a X contra la decisió per la suposada mà sancionada. El periodista va descriure una acció amb braç “enganxat”, atacant “girant-se” i un llançament “fora de temps” respecte a l'afegit mostrat.
També va denunciar que Raphinha ja havia executat la falta després de l'afegit, abans que l'àrbitre deixés seguir la jugada. El tancament va incloure un dard a “aquells que tant van plorar a la primera jornada”, frase que va encendre encara més la conversa digital.
Jota Jordi se suma a les queixes i el precedent recent torna a escena
Les reaccions es van multiplicar entre comptes culers amb influència i analistes habituals de l'ecosistema televisiu. Jota Jordi va tornar a pronunciar-se a xarxes, en línia amb les seves crítiques recurrents després d'episodis polèmics recents del Barça. Aquella postura ja havia generat soroll dies enrere, quan el focus públic apuntava a decisions de l'inici de la lliga. L'eco d'aquelles discussions alimenta la sensació de rebombori permanent al voltant de l'arbitratge al torneig.
Què diuen les regles: mà sancionable i afegit com a temps mínim
La Llei 12 castiga la mà quan el braç fa el cos “innecessàriament més gran” o interfereix en una acció decisiva. La interpretació exigeix valorar si la posició del braç és conseqüència natural del moviment del jugador. La guia internacional aclareix que el concepte de “naturalitat” depèn del gest específic i la seva justificació tècnica.
En l'apartat temporal, la Llei 7 estableix que el temps addicional mostrat és un mínim que es pot ampliar. L'àrbitre pot afegir-ne més per pèrdues posteriors i només s'allarga una meitat per executar un penal al límit. Aquesta combinació de criteris explica per què accions després de l'afegit continuen sent vàlides si el col·legiat no decreta el final.
Un arbitratge sota la lupa mentre el duel segueix a la corda fluixa
La designació de l'enfrontament va recaure en un col·legiat d'elit, amb focus inevitable donada la càrrega del calendari. L'enfrontament posa cara a cara un acabat d'ascendir amb el vigent campió, en un estadi històricament incòmode per als visitants.
La prèvia ja advertia d'un partit amb transicions ràpides dels locals i molt de perill exterior blaugrana. La temperatura competitiva i el marcador ajustat expliquen una sensibilitat elevada davant de cada decisió. La percepció de greuge arbitral s'amplifica en directe, especialment quan les xarxes actuen com a altaveu.
Pot el criteri arbitral marcar la narrativa del campionat des d'agost?
L'inici de LaLiga 2025/26 ja acumula jugades discutides, amb debats que desborden els noranta minuts. La tecnologia no elimina el matís interpretatiu i cada intervenció reaviva interpretacions contraposades.