Duríssim missatge de Paco González a Vinicius: 'El Reial Madrid...'

El Real Madrid va debutar a LaLiga amb una victòria mínima davant Osasuna. Tanmateix, el triomf va deixar un regust agredolç a l’afició blanca. L’equip va mostrar poca precisió a nivell ofensiu i va dependre d’un penal transformat per Kylian Mbappé, la gran figura de l’estiu passat i autor d’una primera temporada espectacular.
L’anàlisi de Paco González, taxatiu
A Tiempo de Juego, Paco González va ser taxatiu: “Fa 18 mesos Vinícius costava 150 milions i Rodrygo 125. Ara dubto que algú pagués aquesta quantitat per ells. I si arriba una oferta per Vini, seria molt inferior. La teva estrella s’ha apagat”.
El comunicador no es va quedar aquí. Va afegir que el que espera l’entrenador de Vinícius és que desequilibri, que desarmi defenses rivals amb la seva verticalitat. Tanmateix, en aquest moment sembla un jugador més. “Alguna cosa ha passat en un any, s’ha diluït”, va rematar el periodista a COPE.
Mbappé, el contrast perfecte
El contrast el marca Kylian Mbappé, fitxatge estrella de l’estiu passat. El francès va assumir la responsabilitat en atac des del primer dia i va signar un any de somni. En la seva estrena a la lliga aquesta temporada va tornar a ser l’heroi, anotant el penal que va donar els tres punts.
Mbappé ha demostrat caràcter, frescor física i capacitat per decidir en moments clau. La seva arribada ha desplaçat els focus que abans se centraven en Vinícius. Ara, el brasiler no només competeix contra les defenses rivals, sinó també contra l’ombra del seu company.
El repte per a Xabi Alonso
Xabi Alonso afronta la seva primera temporada completa al capdavant del Real Madrid. Sense Kroos i amb un vestidor ple de talent, ha d’equilibrar rols. L’esquema utilitzat davant Osasuna va prioritzar Mbappé com a referència i Vinícius com a suport, però la fórmula va deixar dubtes.
El tècnic basc confia a recuperar la millor versió del brasiler. Sap que la temporada és llarga i que necessitarà la seva qualitat en partits grans, especialment a la Champions. Tanmateix, la paciència a l’entorn madridista és limitada, i les crítiques augmenten.
Un futur incert per a Vinícius?
Les paraules de Paco González obren un interrogant sobre el futur del jugador. Podria el Real Madrid escoltar ofertes si la situació no millora? El periodista creu que sí. Ja no veu el brasiler com la joia intocable de fa dues temporades.
El club, tanmateix, manté públicament la seva confiança. Florentino Pérez i Xabi Alonso esperen que Vini recuperi confiança amb minuts i feina.Però la realitat és que la comparació constant amb Mbappé juga en contra seva i accelera la pressió.
Entre la paciència i el dubte
L’estrena a la lliga del Real Madrid va deixar una sensació contradictòria. La victòria serveix per començar amb bon peu, però els dubtes sobre Vinícius segueixen creixent. Paco González ha posat veu a una part del madridisme que creu que el brasiler ja no és l’estrella d’abans.
La temporada tot just comença i encara hi ha temps per revertir la situació. Tanmateix, el missatge és clar: Vinícius ha de reaccionar aviat. Altrament, Mbappé seguirà sent el far de l’equip i el brasiler corre el risc de convertir-se en un actor secundari en el nou Real Madrid.