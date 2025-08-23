Durísimo mensaje de Paco González a Vinicius: 'El Real Madrid...'

El Real Madrid debutó en LaLiga con victoria mínima frente a Osasuna. Sin embargo, el triunfo dejó un sabor agridulce en la afición blanca. El equipo mostró poca chispa ofensiva y dependió de un penalti convertido por Kylian Mbappé, la gran figura del verano pasado y autor de una primera temporada espectacular.

El análisis demoledor de Paco González

En Tiempo de Juego, Paco González fue tajante: “Hace 18 meses Vinícius costaba 150 millones y Rodrygo 125. Ahora dudo que alguien pagara esa cantidad por ellos. Y si llega una oferta por Vini, sería muy inferior. Tu estrella se apagó”.

El comunicador no se quedó ahí. Añadió que lo que espera el entrenador de Vinícius es que desequilibre, que desarme defensas rivales con su verticalidad. Sin embargo, en este momento parece un jugador más. “Algo ha pasado en un año, se ha diluido”, remató el periodista en COPE.

| Canva

Mbappé, el contraste perfecto

El contraste lo marca Kylian Mbappé, fichaje estrella del verano pasado. El francés asumió la responsabilidad en ataque desde el primer día y firmó un año de ensueño. En su estreno liguero esta temporada volvió a ser el héroe, anotando el penalti que dio los tres puntos.

Mbappé ha demostrado carácter, frescura física y capacidad para decidir en momentos clave. Su llegada ha desplazado los focos que antes se centraban en Vinícius. Ahora, el brasileño no solo compite contra los defensas rivales, sino también contra la sombra de su compañero.

| XCatalunya

El reto para Xabi Alonso

Xabi Alonso afronta su primera temporada completa al frente del Real Madrid. Sin Kroos y con un vestuario lleno de talento, debe equilibrar roles. El esquema utilizado ante Osasuna priorizó a Mbappé como referencia y a Vinícius como apoyo, pero la fórmula dejó dudas.

El técnico vasco confía en recuperar la mejor versión del brasileño. Sabe que la temporada es larga y que necesitará de su calidad en partidos grandes, especialmente en Champions. Sin embargo, la paciencia en el entorno madridista es limitada, y las críticas aumentan.

¿Un futuro incierto para Vinícius?

Las palabras de Paco González abren un interrogante sobre el futuro del jugador. ¿Podría el Real Madrid escuchar ofertas si la situación no mejora? El periodista cree que sí. Ya no ve al brasileño como la joya intocable de hace dos temporadas.

El club, no obstante, mantiene públicamente su confianza. Florentino Pérez y Xabi Alonso esperan que Vini recupere confianza con minutos y trabajo.Pero la realidad es que la comparación constante con Mbappé juega en su contra y acelera la presión.

Entre la paciencia y la duda

El estreno liguero del Real Madrid dejó una sensación contradictoria. La victoria sirve para arrancar con buen pie, pero las dudas sobre Vinícius siguen creciendo. Paco González ha puesto voz a una parte del madridismo que cree que el brasileño ya no es la estrella de antaño.

La temporada apenas comienza y aún hay tiempo para revertir la situación. Sin embargo, el mensaje es claro: Vinícius debe reaccionar pronto. De lo contrario, Mbappé seguirá siendo el faro del equipo y el brasileño corre el riesgo de convertirse en un actor secundario en el nuevo Real Madrid.