Manolo Lama sorprèn amb unes paraules sobre Bellingham i Xabi Alonso: 'És un...'

El Real Madrid va començar la Lliga amb un triomf ajustat davant l'Osasuna. Tanmateix, l'absència de Jude Bellingham continua marcant la conversa a l'entorn blanc. L'anglès es recupera després de la seva operació d'espatlla i encara trigarà setmanes a tornar.
Per a molts, perdre un jugador d'aquest nivell és un cop dur. No obstant això, no tothom ho veu igual. El periodista Manolo Lama va sorprendre amb unes declaracions polèmiques a la Cadena COPE. Segons ell, la baixa de Bellingham fins i tot es pot considerar un alleujament per a Xabi Alonso.
Una lesió que va canviar la planificació inicial
El passat 16 de juliol, Bellingham va passar pel quiròfan a Londres. La recuperació fixada està entre dos i tres mesos de baixa competitiva. Per això, no va ser a l'estrena contra l'Osasuna i tampoc arribarà al clàssic davant el Barça al Bernabéu.
Lama va ser directe: “Ara mateix, per a Xabi Alonso, que no hi sigui Bellingham és fins i tot un alleujament. Si l'inclous, canvia completament el dibuix de l'entrenador”. Les seves paraules no van trigar a provocar debat en tertúlies i xarxes socials. “Si entra Bellingham, t'has de ventilar un del mig”, va assenyalar en antena.
Un onze molt definit sense l'anglès
La presència de Bellingham, segons l'opinió de Lama, obligaria a moure peces importants. L'anglès destaca arribant des de la segona línia, però la seva posició natural trenca el triangle del mig. D'aquí la sensació d'alleujament per al tècnic basc.
Les paraules del periodista han dividit els seguidors. Per a alguns, no hi ha debat possible: Bellingham és el millor jugador de l'equip i sempre hi ha de ser.
Un calendari exigent per davant
El Real Madrid afronta setmanes al setembre i octubre carregades amb Lliga, Champions i Copa. A l'horitzó esperen rivals de pes, inclòs el Barcelona a l'Olímpic Lluís Companys. En aquest duel, l'absència de Bellingham serà especialment sensible, tot i que Mbappé apunta a ser protagonista.
Florentino Pérez no perd detall dels moviments internacionals que puguin afectar el mercat. Mentrestant, Alonso treballa només amb el que té disponible.
Alleujament o problema?
En definitiva, les paraules de Lama obren un debat incòmode. Per al periodista, la baixa permet a Alonso mantenir el sistema que millor coneix. Tanmateix, per a gran part del madridisme, pensar que no comptar amb Bellingham és positiu resulta inacceptable.
El temps donarà la raó a uns o altres. El cert és que el Real Madrid té peces de sobres per continuar competint. El repte per a Xabi Alonso serà integrar tothom sense trencar un equilibri que, de moment, funciona.