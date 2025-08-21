Ni Celta ni Como, resolt el futur d'Iñaki Peña, hi ha sorpresa: 'Jugarà a...'

El futur de Iñaki Peña sembla estar cada cop més definit. El porter blaugrana veu com la seva continuïtat al FC Barcelona es complica. La directiva busca fórmules per alliberar massa salarial i facilitar inscripcions pendents. Una operació de sortida del porter seria la clau immediata.
Interès de diversos equips pel porter blaugrana
Iñaki Peña no té escassetat de pretendents en aquest mercat d'estiu. El Como 1907 italià i el Celta de Vigo van ser els primers a preguntar. El porter català, però, prioritza mantenir-se a LALIGA la pròxima temporada. Considera que a Itàlia tindria molt difícil disputar la titularitat immediata.
El Celta tampoc sembla un destí especialment ferm en aquest escenari actual. Amb 28 jugadors a la plantilla i tres porters ja inscrits, les portes semblen tancades. A Balaídos només s'activaran si abans es produeix alguna sortida. Per ara, l'aposta dels gallecs no es considera prou sòlida.
El millor posicionat apareix amb força al mercat
En les últimes hores ha sorgit un clar favorit per fitxar el porter. Segons diverses fonts, un equip espanyol ha fet un pas decisiu. El club en qüestió busca competència directa per al seu porter titular. A més, compta amb un projecte esportiu atractiu i proper a l'elit europea.
Aquest equip no és cap altre que el Girona, protagonista del mercat nacional. L'entitat catalana no està completament convençuda amb el rendiment de Gazzaniga. Per això consideren Iñaki Peña una peça ideal per reforçar la porteria. El contacte entre ambdues parts ha anat creixent els darrers dies.
Un moviment que ajudaria també el FC Barcelona
L'operació té avantatges esportius i econòmics tant per al jugador com per al Barça. La sortida d'Iñaki Peña permetria alliberar prop de quatre milions bruts anuals. Aquest marge salarial seria fonamental per inscriure Szczesny de manera immediata. Flick podria comptar així amb el porter polonès en competició oficial.
El Barça estudia fins i tot allargar el contracte de Peña abans de cedir-lo. Aquesta fórmula permetria diferir part del seu salari i facilitar l'operació. Amb aquest moviment, el club s'asseguraria ingressos futurs i flexibilitat financera. Alhora, el jugador trobaria minuts i continuïtat en un projecte competitiu.
Reunió clau a les oficines del Camp Nou
Durant el matí d'aquest dimecres, es va produir una trobada important a Barcelona. El representant d'Iñaki Peña, Fernando Solanas, va estar reunit amb Deco. La conversa es va allargar més d'una hora a les oficines blaugranes. Allà es van abordar els detalls de la sortida del porter català.
A més de parlar de Peña, també es va tractar un altre cas pendent. Héctor Fort, un altre dels representats de Solanas, es troba igualment a la rampa de sortida. Deco treballa intensament per encaixar totes les peces del trencaclosques financer. El desenllaç d'aquestes operacions pot desbloquejar fitxatges clau els pròxims dies.
Iñaki Peña, a punt per a un nou repte professional
El porter entén que ha arribat el moment d'un canvi a la seva carrera. Després de diverses temporades com a suplent, busca un equip on pugui competir seriosament. L'opció del Girona apareix com la més atractiva per a totes les parts. Proximitat, ambició esportiva i necessitat de competència fan del club un destí ideal.
En definitiva, el futur d'Iñaki Peña sembla cada cop més proper a Montilivi. La negociació avança per bon camí i podria tancar-se de manera imminent. El Barça alliberaria espai financer i el porter trobaria un lloc protagonista. Tot apunta que el desenllaç arribarà en qüestió de dies.