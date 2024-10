El missatge d'Andrés Iniesta abans del 0-4 al Bernabéu

El dissabte va ser una jornada especial per al futbol europeu; un d'aquells dies que tots els seguidors d'aquest esport tenen marcat en vermell al calendari. S'enfrontaven els dos grans clubs espanyols per antonomàsia; i dos dels més prestigiosos de tot el planeta. Un Clàssic és sempre un Clàssic, independentment de les circumstàncies en què es produeixi, i el món sencer, durant dues hores, se centra única i exclusivament en el que passi en aquest partit.

Tots els ulls estan posats en què onze jugadors de blaugrana i altres onze de blanc facin durant 90 minuts. Els dels espectadors de futbol mortals, però també els dels mateixos futbolistes professionals. O també dels retirats, com Andrés Iniesta, que, a més, va compartir les seves impressions a les seves xarxes socials.

Evidentment, l'exfutbolista blaugrana recolzava els seus antics companys d'equip i preferia que guanyés el que és el club del seu cor, el Barça. Així ho va fer saber al seu compte d'Instagram, on precisament en va compartir una imatge amb la samarreta especial del Clàssic, amb la publicitat de Coldplay amb un missatge clar: "Som-hi, FC Barcelona. Sempre FCB".

I és que la relació d'Iniesta amb el Barça sempre ha estat meravellosa. Ell sempre ha reconegut que aquest club és el del seu cor malgrat haver nascut a Albacete i així ho ha estat demostrant regularment. Fins i tot després de marxar de la Ciutat Comtal.

Content després del Clàssic

I és que des que va marxar de l'entitat catalana el 2018, Andrés Iniesta no ha deixat de desprendre barcelonisme allà on ha anat. Mostrant-se sempre atent a l'actualitat culer i celebrant tots els èxits com a aficionat més. Dissabte, després del 0-4 endossat al Reial Madrid al Santiago Bernabéu, s'ho va haver de passar d'allò més bé.

Després, en una altra gran nit per al Barça, encara que en aquest cas fora dels verds, dilluns, també va celebrar immenses alegries per als culers. Va felicitar Lamine Yamal per la consecució del premi Koppa al millor jove del món: "Felicitats, crack". Va fer el mateix també amb Aitana Bonmatí, que va aconseguir la seva segona pilota d'or: "Un altre. Enhorabona". També va celebrar el premi que va rebre el Barça Femení, distingit com a millor equip del món.

Veurem si d'aquí a un temps els camins d'Andrés Iniesta i del FC Barcelona es tornen a unir. El manxec ja va assegurar que s'està traient el carnet d'entrenador.