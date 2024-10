La xuleria de Vinícius a Twitter després de no guanyar la Pilota d'Or: 'No estan...'

El dia d'ahir vam tenir sens dubte una de les gales de la Pilota d'Or més mediàtiques dels darrers anys, marcada més que mai per la polèmica. Des de fa diverses setmanes, la majoria de mitjans esportius a Espanya ja donaven com a guanyador d'aquest guardó individual Vinicius Jr. Fins i tot fonts properes al club esmentaven que el brasiler ensenyaria el trofeu la setmana següent en el partit de lliga davant el València a Mestalla.

Tot i això, el relat va acabar sent molt diferent de la realitat, i des de la primera hora de la tarda van començar a sortir informacions molt impactants. Des de França i mitjans de la capital blanca afirmaven que Vinicius no guanyaria la Pilota d'Or, i així es va confirmar quan vam saber que no viatjava a París. Igual que ell, cap altra personalitat de la institució va estar present al capital francesa, i no van recollir els diferents guardons com el premi a millor club del món.

La resposta de Vini després de la gala

Encara que dins de tota la cerimònia hi havia altres grans premis i atractius, sens dubte el moment més esperat era el del lliurament de la Pilota d'Or. A la sala no hi havia ni Bellingham, ni Vinicius ni Carvajal, tres dels quatre finalistes per emportar-se el premi. L'únic que si va estar va ser Rodri, el migcampista del Manchester City i la selecció espanyola, que va acabar sent nomenat millor jugador de la temporada passada entre aplaudiments.

La sala es va omplir de respecte i admiració cap al jugador, encara que a través de les xarxes socials, Vini Jr va tornar a estirar victimisme per ser el focus mediàtic. I és que a través d'una piulada, el futbolista del Reial Madrid va dir el següent, "Faré 10 vegades si cal, no estan preparats". Així doncs, en comptes de felicitar Rodrigo pel guardó, va preferir fer 'rabietes' de nen petit mostrant un comportament molt prepotent al qual ja ens té totalment acostumats.

| YouTube

En aquest premi hi participen fins a 100 periodistes del voltant de tot el món, amb una sèrie de criteris que van des del futbolístic fins a altres factors com pot ser el fairplay. Pel que fa a termes futbolístics, Vini Jr podria ser el millor jugador del món, però sens dubte el que li ha fet perdre ha estat el segon factor. Rodri li va passar la mà per la cara deixant-lo totalment retratat, mostrant un comportament humil i un caràcter encomiable en el discurs després de guanyar la Pilota d'Or.

A més, va tenir temps per recordar altres companys, com Lamine Yamal, a qui li va dir que en els propers anys seria ell qui estaria rebent aquest gran guardó. Per a molts, ahir "va guanyar el futbol", encara que altres continuen estirant conspiracions per no acceptar la realitat.