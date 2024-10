Catalanofòbia contra Aitana pel seu discurs a la gala de la Pilota d'Or 2024

per Pol Nadal

Aitana Bonmatí Conca es va convertir ahir a la nit a la millor jugadora del món, per segona vegada consecutiva. Un premi que, a més, consolida el futbol blaugrana com el millor futbol del món, perquè aquesta Pilota d'Or representa el quart consecutiu, ja que els dos anteriors van ser per Alexia Putellas. El trofeu masculí va ser pel jugador del Manchester City, Rodri.

El discurs de la jugadora catalana va començar en castellà, però aviat va passar a expressar-se en la llengua, en català. Va agrair la tasca als entrenadors, equip tècnic, president, junta directiva del Barça i també de la Selecció espanyola, amb qui va aconseguir un Mundial que es va veure entelat per les actituds masclistes del llavors president de la Reial Federació Espanyola de Futbol.

Aitana va rebre moltes mostres de suport i felicitació, però també, com és habitual, va rebre odi per part del madridisme i espanyolisme, que va criticar que s'expressés en llengua seva. Els aficionats del Reial Madrid estaven molestos perquè el guanyador de la Pilota d'Or masculí va ser Rodri i no Vinicius Jr, com esperaven i van expressar la frustració contra l'Aitana.

Catalanofòbia, insults i vexacions

Les xarxes socials s'han omplert de missatges contra l'Aitana Bonmatí pel fet de parlar en català. No ha passat el mateix amb Rodri, per parlar en espanyol. O no passa el mateix, quan un francès, un anglès o un alemany parla la seva llengua.

Un usuari de la xarxa social X ha recopilat diferents missatges on es veu l'odi dels aficionats espanyols i del Reial Madrid contra Aitana. Tot seguit, molts missatges de suport cap a la jugadora blaugrana, la millor jugadora del món.

Trajectòria d'Aitana Bonmatí

Aitana va néixer el 18 de gener de 1998 a Sant Pere de Ribes, una localitat propera a Barcelona. Va començar la seva carrera futbolística a l'equip de la seva localitat i després va continuar la seva formació a la Unió Esportiva Sant Gabriel, un club que també s'ha destacat per desenvolupar talents al futbol femení. Des de petita, Aitana va demostrar una gran habilitat tècnica i una visió de joc excepcional, cosa que va cridar l'atenció del FC Barcelona.

El 2012, Aitana es va unir al planter del FC Barcelona, on va anar progressant ràpidament per les categories juvenils fins arribar al primer equip. El seu debut oficial amb el primer equip del Barça va arribar el 2016, i des de llavors, no ha deixat de brillar al centre del camp. Amb el Barcelona, Aitana ha estat part fonamental de l'evolució i l'èxit de l'equip femení, que s'ha convertit en un referent mundial els darrers anys.

Palmarès amb el FC Barcelona

Aitana Bonmatí ha aconseguit nombrosos títols amb el FC Barcelona, sent part de la generació daurada del club. El seu palmarès amb el Barça inclou:

4 Lligues de Primera Divisió Femenina: 2020, 2021, 2022 i 2023.

3 Copes de la Reina: 2020, 2021 i 2022.

2 Supercopes d'Espanya: 2020 i 2022

2 Lligues de Campions de la UEFA: 2021 i 2023.

Palmarès amb la Selecció Espanyola

Aitana també ha tingut un impacte notable a la Selecció Espanyola, amb la qual ha aconseguit importants èxits:

Copa Mundial Femenina de la FIFA: 2023.

Copa d'Algarve: 2017.