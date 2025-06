La millor notícia de l’estiu, a punt de produir-se al Deportivo de la Corunya

L'estiu ha començat a la Corunya amb moltes preguntes i una sola certesa: el club vol construir un projecte sòlid, ambiciós i fidel a les seves arrels. Després del seu primer any després del retorn a LaLiga Hypermotion, la directiva ha mogut fitxa per evitar que els seus grans talents abandonin el vaixell. I encara que semblava que les sortides eren inevitables, tot apunta que el Deportivo està a punt de tancar la gran notícia de l'estiu.

L'arribada del nou entrenador, Antonio Hidalgo, ha suposat una alenada d'aire fresc. Amb experiència i un estil de joc basat en la intensitat i el joc combinatiu, el tècnic català ha deixat clar que vol formar un equip competitiu des del primer dia. Però, per aconseguir-ho, necessita que les peces clau del projecte continuïn a Riazor.

Una d'aquestes peces és Yeremay Hernández. El canari, que va enlluernar la temporada passada, ha estat objectiu de diversos clubs europeus. Tanmateix, en lloc de mirar cap a fora, tot indica que l'atacant està decidit a quedar-se i continuar creixent amb els blanquiblaus. Així ho ha assegurat el periodista Ángel García.

| Instagram

Yeremay Hernández es queda: blindatge i confiança

Yeremay, de 22 anys, va signar al gener una renovació fins al 2030. Tot i així, els rumors sobre la seva sortida no van trigar a aparèixer. El Como de Cesc Fàbregas ho va intentar amb una oferta milionària, i més tard s'hi van afegir clubs de la Premier League i fins i tot la Juventus. Tanmateix, el futbolista ha optat pel més inesperat: quedar-se.

Segons va avançar el periodista Ángel García i han confirmat altres mitjans esportius, Yeremay i el Deportivo han arribat a un nou acord per millorar el seu contracte. La seva clàusula de rescissió passarà de 35 a 50 milions d'euros, i el seu salari arribarà a 1,5 milions per temporada. Una xifra que, lluny de desestabilitzar el club, reforça el compromís mutu entre jugador i entitat.

| XCatalunya, Canva

Un talent que marca diferències

Yeremay ha estat el gran referent ofensiu del Deportivo en la seva temporada de retorn al futbol professional. Els seus 15 gols i 5 assistències no només van impulsar l'equip cap a posicions llunyanes al descens, sinó que el van consolidar com un dels futbolistes més determinants de la categoria.

Conegut pel seu desequilibri, la seva capacitat de desbordament i la seva habilitat per generar perill des d'ambdós costats de l'atac, Yeremay s'ha guanyat el sobrenom de “jugador diferencial” dins del vestidor. I no només per part dels seus companys, sinó també pel seu nou entrenador. Antonio Hidalgo ho va deixar clar en la seva presentació: “Compto amb ell. És un futbolista que sent els colors, i aquest tipus de perfils marquen la diferència en una plantilla”.

Blindar Yeremay no és només una operació estratègica en l'àmbit esportiu. També ho és en l'emocional. En temps on els diners solen pesar més que el sentiment, que un jove amb ofertes milionàries decideixi quedar-se parla de la connexió entre el club i els seus canterans.