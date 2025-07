Mikel Arteta, satisfet: El canvi de cromos entre l’Arsenal i el Reial Madrid

El Real Madrid continua perfilant la seva plantilla per a les properes temporades amb una prioritat clara: reforçar l’eix de la defensa amb un futbolista jove, solvent i amb projecció internacional. En aquest context, el club blanc ha fixat la seva atenció en un dels defenses més prometedors de la Premier League.

La direcció esportiva del club blanc considera que la seva incorporació seria clau per garantir una transició ordenada a l’eix defensiu, especialment davant el futur incert de jugadors com Nacho Fernández o David Alaba. Tanmateix, l’operació no serà senzilla: l’Arsenal ha mostrat resistència i ha posat condicions molt clares damunt la taula.

L’Arsenal no està disposat a regalar la seva estrella defensiva

Des de Londres, el missatge és inequívoc: si el Real Madrid vol fer-se amb el seu central, haurà de posar damunt la taula una peça de valor equivalent. El jugador té contracte fins al 2027 i no està en venda, però els ‘gunners’ estarien disposats a obrir una porta si es produeix un intercanvi que els resulti clarament beneficiós.

I aquí entra en escena un nom que no ha deixat indiferent ningú. Es tracta d’un migcampista del Real Madrid que no ha acabat d’assentar-se com a indiscutible a l’onze del conjunt blanc, però que continua tenint una valoració important al mercat internacional. La seva joventut, físic dominant i experiència en grans cites el converteixen en un jugador molt atractiu.

El centre del camp, clau en l’estratègia de l’Arsenal

El tècnic de l’Arsenal, Mikel Arteta, considera que el seu equip necessita reforçar la posició de pivot defensiu per continuar competint al màxim nivell tant a la Premier League com a Europa. Tot i tenir opcions com Thomas Partey o Declan Rice, el perfil d’aquest migcampista madridista s’ajusta perfectament al que busca l’entrenador.

L’escull principal rau en la negativa rotunda del Real Madrid a desprendre’s d’un dels seus jugadors més prometedors. Encara que no sempre ha brillat amb llum pròpia, el club blanc creu que el temps acabarà donant-li la raó i que, en un futur proper, podria ser un pilar fonamental al centre del camp.

Un intercanvi improbable, però amb futur incert

El Madrid no contempla incloure el seu migcampista en cap negociació, i menys encara com a moneda de canvi. Tanmateix, a Valdebebas no perden de vista la situació contractual del central desitjat: si no renova en els propers mesos, podria convertir-se en una gran oportunitat de mercat per a l’estiu de 2026.

Fonts properes al club apunten que tot dependrà de si el defensa decideix prolongar la seva estada al nord de Londres o, per contra, comença a buscar una sortida cap a un club de més exigència competitiva. En aquest cas, el Real Madrid estaria disposat a negociar… sempre que no hagi de sacrificar una de les seves peces estratègiques.

Surt a la llum els noms clau de l’operació

Després de setmanes d’especulacions i converses discretes, els noms ja són damunt la taula. El central que desitja el Real Madrid no és altre que William Saliba, un dels defensors més cotitzats del futbol anglès. Per la seva banda, el futbolista que l’Arsenal vol incloure en l’acord és Aurélien Tchouaméni, el migcampista francès que encara no ha assolit el seu sostre al Santiago Bernabéu.

Una operació d’alt voltatge que, per ara, sembla improbable. Però en el futbol tot pot canviar… i ràpid