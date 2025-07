Mikel Arteta, satisfecho: El cambio de cromos entre Arsenal y Real Madrid

El Real Madrid continúa perfilando su plantilla para las próximas temporadas con una prioridad clara: reforzar el eje de la defensa con un futbolista joven, solvente y con proyección internacional. En ese contexto, el club blanco ha fijado su atención en uno de los zagueros más prometedores de la Premier League.

La dirección deportiva del club blanco considera que su incorporación sería clave para garantizar una transición ordenada en la zaga, especialmente ante el futuro incierto de jugadores como Nacho Fernández o David Alaba. Sin embargo, la operación no será sencilla: el Arsenal ha mostrado resistencia y ha puesto condiciones muy claras sobre la mesa.

El Arsenal no está dispuesto a regalar a su estrella defensiva

Desde Londres, el mensaje es inequívoco: si el Real Madrid quiere hacerse con su central, deberá poner en la mesa una pieza de valor equivalente. El jugador tiene contrato hasta 2027 y no está en venta, pero los ‘gunners’ estarían dispuestos a abrir una puerta si se produce un intercambio que les resulte claramente beneficioso.

| Canva

Y aquí entra en escena un nombre que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de un centrocampista del Real Madrid que no ha terminado de asentarse como indiscutible en el once del conjunto blanco, pero que sigue contando con una importante valoración en el mercado internacional. Su juventud, físico dominante y experiencia en grandes citas lo convierten en un jugador muy apetecible.

El centro del campo, clave en la estrategia del Arsenal

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, considera que su equipo necesita reforzar la posición de pivote defensivo para seguir compitiendo al máximo nivel tanto en la Premier League como en Europa. A pesar de tener opciones como Thomas Partey o Declan Rice, el perfil de este mediocentro madridista se ajusta perfectamente a lo que busca el entrenador.

| Canva

El principal escollo radica en la negativa rotunda del Real Madrid a desprenderse de uno de sus jugadores más prometedores. Aunque no siempre ha brillado con luz propia, el club blanco cree que el tiempo terminará dándole la razón y que, en un futuro próximo, podría ser un pilar fundamental en el centro del campo.

Un intercambio improbable, pero con futuro incierto

El Madrid no contempla incluir a su mediocentro en ninguna negociación, y menos aún como moneda de cambio. Sin embargo, en Valdebebas no pierden de vista la situación contractual del central pretendido: si no renueva en los próximos meses, podría convertirse en una gran oportunidad de mercado para el verano de 2026.

Fuentes próximas al club apuntan que todo dependerá de si el zaguero decide prolongar su estancia en el norte de Londres o, por el contrario, empieza a buscar una salida hacia un club de mayor exigencia competitiva. En ese caso, el Real Madrid estaría dispuesto a negociar… siempre que no tenga que sacrificar a una de sus piezas estratégicas.

Salen a la luz los nombres clave en la operación

Tras semanas de especulaciones y conversaciones discretas, los nombres ya están sobre la mesa. El central que desea el Real Madrid no es otro que William Saliba, uno de los defensores más cotizados del fútbol inglés. Por su parte, el futbolista que el Arsenal quiere incluir en el trato es Aurélien Tchouaméni, el mediocentro francés que aún no ha alcanzado su techo en el Santiago Bernabéu.

Una operación de alto voltaje que, por ahora, parece improbable. Pero en el fútbol todo puede cambiar… y rápido.