L'Arsenal vol pescar al València: Arteta ho demana

La incertesa torna a apoderar-se del vestidor del València just quan el mercat de fitxatges accelera el pols a Europa. La situació de diversos defensors manté en suspens l’afició de Mestalla, que ja intueix que aquest estiu portarà moviments importants a la plantilla. Amb la Premier League mirant cap a LaLiga, la pressió per retenir els seus millors jugadors augmenta cada setmana.

Mikel Arteta, tècnic de l’Arsenal, ha donat el vistiplau perquè el club londinenc reforci la seva defensa amb un dels talents més prometedors del València. L’arribada d’Andrea Berta com a director esportiu a finals de març ha canviat la política de fitxatges dels ‘gunners’, que busquen qualitat i joventut per continuar lluitant per títols a Anglaterra.

Berta, que ja tenia Mosquera a la seva agenda durant la seva etapa a l’Atlético de Madrid, torna a la càrrega amb la missió de tancar un fitxatge estratègic. Segons algunes fonts com Marca o Matteo Moretto, l’Arsenal estaria preparant una oferta propera als 20 milions d’euros i la promesa d’un contracte llarg, amb condicions econòmiques molt superiors a les actuals del jugador a València.

| VCF

Una situació contractual que debilita la posició del València

La gestió de la direcció esportiva valencianista complica encara més el panorama. Mosquera acaba contracte el 2026 i, tot i que ha mostrat en tot moment professionalitat i respecte pel club, segueix sense rebre la renovació promesa per la directiva. Aquesta passivitat ha facilitat l’entrada de clubs com l’Arsenal, que aprofiten la debilitat contractual del València per negociar a la baixa.

Des de la Bundesliga, el RB Leipzig semblava un altre candidat seriós, però ha optat per retirar-se davant la irrupció del club anglès. Així, la sortida del central rumb a la Premier League es percep cada cop més propera. De moment, el club de Mestalla ja ha rebutjat una primera oferta formal, inferior a la xifra marcada com a objectiu, però no descarta una segona ofensiva dels londinencs.

El futur de la defensa del València penja d’un fil. A falta d’una setmana per a l’inici de la pretemporada, la defensa es troba en ple procés de reconstrucció. El jove Yarek ha despertat interès des dels Països Baixos i el club està obert a negociar si arriba una oferta propera als 10 milions. Tárrega, per la seva banda, segueix sense renovar.

El retorn de Cenk i Comert no sembla alterar els plans, ja que no compten per al tècnic, mentre que Diakhaby és l’únic central amb la continuïtat assegurada. Perdre Mosquera suposaria un cop dur per al València, tant a nivell esportiu com econòmic, ja que podria marxar gratis en menys d’un any si la situació no canvia.