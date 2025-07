Mijatovic afegeix més llenya al foc sobre la renovació de Vinicius: 'No sé si ell...'

per Iker Silvosa

El Real Madrid viu un estiu agitat als despatxos mentre la plantilla es prepara per a l'inici oficial de la temporada. Tot i que els fitxatges acaparen titulars, l'atenció se centra ara en una renovació tant crucial com delicada. La continuïtat d'una de les seves peces clau no està assegurada i alguns exmadridistes il·lustres no han dubtat a assenyalar el que consideren símptomes preocupants.

El futur de Vinícius Jr al Real Madrid comença a omplir-se d'interrogants. Amb contracte vigent fins al juny de 2027, semblava que la seva renovació seria una formalitat. Tanmateix, les negociacions s'han enquistat, i ni el club ni l'entorn del jugador aconsegueixen tancar un acord que satisfaci ambdues parts. El brasiler vol ampliar el seu vincle fins a 2030, amb condicions salarials d'acord amb el seu estatus, però l'entesa no arriba.

A tot això s'hi afegeix l'interès creixent del futbol saudita. Segons informacions recents, l'Al-Ahli prepara una oferta estratosfèrica de 350 milions d'euros, disposats a convèncer Vinícius amb xifres que estan fora de l'abast europeu. Tot i això, el davanter continua prioritzant seguir al Real Madrid, almenys per ara. El dubte és si el club està mostrant la mateixa fermesa en el seu suport al jugador.

| Real Madrid

Les declaracions de Mijatovic obren un nou front

Qui va ser l'heroi de la Setena, Predrag Mijatovic, ha estat l'últim a pronunciar-se sobre aquesta situació al programa ‘El Larguero’. I ho ha fet sense mitges tintes. “Si Mbappé, Vini o Rodrygo no estan contents i no senten que el club és darrere d'ells, crec que no poden rendir bé”, va afirmar taxatiu, en un clar missatge d'advertiment a la directiva blanca.

Més enllà de l'aspecte contractual, Mijatovic va posar el focus en les sensacions del futbolista i la seva relació amb l'entorn: “Si estàs bé en un club, el club és darrere teu i els aficionats bojos d'amor per tu, et porta a trencar-la i fer-ho bé. Si notes timidesa en aquests dos o tres aspectes, mal assumpte”.

Però el seu comentari més cridaner va arribar en parlar de l'afició: “No sé si els aficionats estan enamorats de Vinícius com aquests últims anys. No sé si també ell els té tant respecte com fa anys. Això cal detectar-ho i veure-ho”. Una frase que ha generat rebombori i que posa en qüestió la sintonia entre el jugador i el madridisme.

La manca de lideratge creatiu i el repte de la temporada

Mijatovic va aprofitar la seva intervenció per reflexionar també sobre el moment col·lectiu de l'equip. Per a ell, “falta creativitat”, quelcom que atribueix a la sortida de figures com Modric de l'onze habitual. Al seu parer, donar la batuta a Arda Güler seria prematur: “Aquesta temporada seria un suïcidi”.

Sobre la recent eliminació al Mundial de Clubs, va ser clar: “Ve malament a tots els madridistes, sobretot a l'entrenador i als aficionats perquè ja comences a preocupar-te”. No obstant això, va demanar paciència: “Un equip es fa en dos o tres anys, no en un de sol”