Mijatovic echa más leña al fuego sobre la renovación de Vinicius: 'No sé si él...'

El Real Madrid vive un verano agitado en los despachos mientras la plantilla se prepara para el arranque oficial de la temporada. Aunque los fichajes acaparan titulares, la atención se concentra ahora en una renovación tan crucial como delicada. La continuidad de una de sus piezas clave no está asegurada y algunos exmadridistas ilustres no han dudado en señalar lo que consideran síntomas preocupantes.

El futuro de Vinícius Jr en el Real Madrid empieza a llenarse de interrogantes. Con contrato vigente hasta junio de 2027, parecía que su renovación sería una formalidad. Sin embargo, las negociaciones se han enquistado, y ni el club ni el entorno del jugador consiguen cerrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. El brasileño quiere ampliar su vínculo hasta 2030, con condiciones salariales acordes a su estatus, pero el entendimiento no llega.

A todo esto se suma el creciente interés del fútbol saudí. Según informaciones recientes, el Al-Ahli prepara una oferta estratosférica de 350 millones de euros, dispuestos a convencer a Vinícius con cifras que están fuera del alcance europeo. A pesar de ello, el delantero sigue priorizando seguir en el Real Madrid, al menos por ahora. La duda es si el club está mostrando la misma firmeza en su apoyo al jugador.

Las declaraciones de Mijatovic abren un nuevo frente

El que fuera héroe de la Séptima, Predrag Mijatovic, ha sido el último en pronunciarse sobre esta situación en el programa ‘El Larguero’. Y lo ha hecho sin medias tintas. “Si Mbappé, Vini o Rodrygo no están contentos y no sienten que el club está detrás de ellos, creo que no pueden rendir bien”, afirmó tajante, en un claro mensaje de advertencia a la directiva blanca.

Más allá del aspecto contractual, Mijatovic puso el foco en las sensaciones del futbolista y su relación con el entorno: “Si estás bien en un club, el club está detrás de ti y los aficionados locamente enamorados de ti, te lleva a romperla y hacerlo bien. Si notas timidez en esos dos o tres aspectos, mal asunto”.

Pero su comentario más llamativo llegó al hablar de la afición: “No sé si los aficionados están enamorados de Vinícius como estos últimos años. No sé si también él les tiene tanto respeto como hace años. Eso hay que detectarlo y verlo”. Una frase que ha generado revuelo y que pone en cuestión la sintonía entre el jugador y el madridismo.

La falta de liderazgo creativo y el reto de la temporada

Mijatovic aprovechó su intervención para reflexionar también sobre el momento colectivo del equipo. Para él, “falta creatividad”, algo que achaca a la salida de figuras como Modric del once habitual. A su juicio, dar la batuta a Arda Güler sería prematuro: “Esta temporada sería un suicidio”.

Sobre la reciente eliminación en el Mundial de Clubes, fue claro: “Viene mal a todos los madridistas, sobre todo al entrenador y a los aficionados porque ya empiezas a preocuparte”. No obstante, pidió paciencia: “Un equipo se hace en dos o tres años, no en uno solo”.