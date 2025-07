Gir de 180 graus del València amb Pau Víctor: La resposta de Peter Lim al Barça

A València s’havia generat cert optimisme. No era per menys. El nom de Pau Víctor feia setmanes que sonava amb força als despatxos de Mestalla, i tot apuntava que podria convertir-se en un dels grans reforços de l’estiu per al conjunt che.

Tanmateix, el que ahir semblava encarrilat, avui ha fet un gir complet. I és que, segons ha informat El Desmarque, el València es retira de la subhasta i ja no contempla incorporar el davanter del Barça, almenys en aquest mercat. El motiu, com sol passar en aquests casos, té a veure amb els diners.

El Barça demana cinc milions i un percentatge: l’operació es trenca

Segons s’ha sabut en les últimes hores, el FC Barcelona ha canviat completament les condicions inicials. El que va començar com una negociació per a una cessió sense massa complicacions s’ha transformat en una exigència inesperada: 5 milions d’euros pel traspàs i el 50 % d’una futura venda.

| FCB

En qualsevol altre context, potser el València hauria valorat aquesta inversió. Però no ara. La situació econòmica del club continua sent delicada i Peter Lim ha estat clar. Fa molts anys que ho és. Invertir diners en fitxatges és el seu pla Z. Corberán comptava amb l’arribada de Pau Víctor com una peça més per completar l’atac. Era un perfil que encaixava bé per la seva mobilitat, la seva projecció i el seu coneixement de LaLiga. Però la realitat és la que és, i en aquest moment el club només pot aspirar a cessions sense cost o jugadors lliures.

El Barça necessita vendre i canvia el seu discurs amb Pau Víctor

Amb la necessitat urgent d’inscriure Rashford, Joan García i Roony Bardghji, el Barça necessita ingressos immediats. I això vol dir que ja no està disposat a deixar sortir jugadors sense obtenir res a canvi. El de Pau Víctor al València feia temps que s’estava coent i el Barça estava encantat que marxés cedit per sumar minuts. Però ara tot ha canviat: necessiten vendre.

Pau Víctor, que no entra en els plans de Hansi Flick i gairebé no va tenir minuts la temporada passada, ha passat de ser una aposta de futur a una moneda de canvi per generar liquiditat. El problema és que aquest canvi d’enfocament allunya possibles compradors, sobretot clubs amb poc marge de maniobra.

En el cas del València, el jugador interessava, però només si arribava cedit. Res més. La diferència entre el que demanava un i el que podia oferir l’altre era massa gran per arribar a un punt mig. I per això tot apunta que, si realment aquestes són les pretensions del Barça, els valencianistes descarten l’operació.

L’operació frustrada amb Pau Víctor és només un altre reflex de com de difícil ho té el València per fitxar. De moment, Dani Raba i Julen Agirrezabala han estat les úniques cares noves. També s’ha renovat el contracte dels dos laterals suplents, Jesús Vázquez i Dimitri Foulquier,

Corberán segueix esperant un davanter que complementi Hugo Duro, però el mercat s’està estrenyent i no hi ha gaire marge de maniobra. Les opcions són limitades i la sensació a l’entorn és que el club haurà d’esperar a les últimes setmanes de mercat per tancar alguna oportunitat a baix cost.