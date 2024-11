Michel no el volia, dures paraules del tècnic contra un futbolista del Girona

Després de la sortida de Savinho, el Girona necessitava en un davanter centre de nivell de cara aquesta temporada tan especial. El carioca havia estat fonamental el curs passat perquè el club català aconseguís classificar-se per a la Champions League per primer cop a la seva història. L'actual jugador del Manchester City va fer 11 gols i va repartir 10 assistències. Amb els diners de les múltiples vendes i amb els diners per haver-se classificat per a la màxima competició europea de clubs, el Girona va decidir incorporar Yáser Asprilla.

Aquest colombià de 20 anys va arribar procedent del Watford per 18 milions d'euros, més 7 en variables. El Girona va fer una forta inversió per a aquest jugador. S'ha convertit en el fitxatge més car de la història de la institució, i ha superat els 9 milions que s'havien pagat per Abel Ruiz fa escasses setmanes.

Asprilla, que va militar a la Championship durant la seva etapa a Anglaterra, venia d'anotar 7 gols i repartir 10 assistències en 86 partits, 46 dels quals com a titular. A més, el jugador ja havia tingut minuts amb la selecció colombiana. Actualment acumula 6 internacionalitats. Fins i tot va tenir minuts a l'última Copa Amèrica, en la qual Colòmbia va ser finalista.

| @gironafc

A Girona es diu que Michel no ho volia, que va ser una imposició del City Grup. En aquest sentit, l'entrenador de Vallecas va manifestar a principi de temporada que "quan li vam donar el 10 ens vam equivocar".

El mateix entrenador, setmanes abans, havia qüestionat que a Asprilla se li hagués donat el dorsal 10, vesteix que no ha fet mèrits per poder-lo lluir. Asprilla només ha participat directament en un gol aquest curs. Va ser al partit abans de lesionar-se, contra l'Athletic Club. El sud-americà va posar una pilota enroscada a l'àrea que ningú va aconseguir rematar i que va sorprendre el porter basc. Això sí, Asprilla ha mostrat un notable rendiment a la banda dreta de l'atac del Girona.



El futbolista anava de menys a més i la lesió va arribar en el pitjor moment. Quan estava millor. De fet, al partit contra l' Athletic Club va ser el millor jugador del conjunt dirigit per Míchel en atac. Tindrem a veure si quan es recupera s'aconsegueix tornar on ho va deixar. Els catalans viuen una plaga de lesions i no estan obtenint els resultats esperats, així que necessitaran el millor Asprilla. El Girona viu una situació crítica a la Champions League, mentre que a la lliga són dècims amb 18 punts de 39 possibles.