Les dues dades ocultes de Pablo Fornals que donen esperança al Betis de Pellegrini

per Vicenç Clos Balcells

Pablo Fornals és un dels jugadors més talentosos que ha tingut Espanya en els últims anys. De fet, de les seves botes va sortir un dels regats més icònics de la lliga espanyola. El que en aquells moments era jugador del Vila-real va aconseguir desfer-se d'íñigo Martínez amb un exercici d'escapisme amb la pilota enganxada al peu al més pur estil 'ara la veus, ara no la veus' que va deixar clavat a l'actual central blaugrana.

Fins i tot, els mateixos aficionats de San Mamés es van rendir a ell amb una gran ovació. Després de brillar amb la samarreta del Vila-real (9 gols i 19 assistències en 2 temporades) i del Màlaga (7 gols i 2 assistències en 63 partits), els diners de la Premier League van trucar a la seva porta. El West Ham va pagar quasi 30 milions pels serveis del jugador de la Plana de Castelló.



Fornals va ser important a les files de l'equip anglès, disputant 203 partits de 231 possibles i va ser titular en 137 d'aquests. Això sí, en l'últim any i mig el jugador va començar a perdre protagonisme i només va disputar 36 partits com a titular. Coincidint que el jugador acabava contracte, va marxar al Betis en el darrer mercat de fitxatges. Concretament, a les últimes hores de la finestra

Un gran jugador per al Real Betis

El Betis va pagar poc més de 8 milions d'euros per a la seva incorporació. El fitxatge de Fornals va estar a punt de caure, vist que hi va haver un error informàtic a les oficines del West Ham, però, finalment, la FIFA va donar el vistiplau. Fins al moment, Fornals ha disputat 32 partits de 37 possibles i en 28 ha estat titular. En aquesta quantitat de partits, el mitjapunta ha anotat 4 gols i ha repartit 2 assistències.

El castellonenc, a causa de la qualitat de Lo Celso, Isco i Fekir, ha hagut de disputar la majoria dels duels des que va arribar al Betis en el perfil dret de l'atac, a cama natural. El mateix Fornals ha reconegut que se sent més còmode a la posició del 10. Pellegrini també l'ha provat al doble pivot, tal com vam poder veure fa dos diumenges contra l'Athletic Club. Aquest curs és el segon futbolista de camp amb més minuts.

Fornals ha mostrat un bon rendiment durant la seva etapa al Betis, tot i que no està participant directament en una gran quantitat de gols. Això sí, s'ha de destacar que té una mitjana de quasi 7 passades progressives per partit, un dels millors mitjapuntes i extrem d'Europa en aquest aspecte. També ocupa una posició destacada en el rànquing d'intercepcions entre els mitjapuntes i mitjapuntes, amb una mitjana de 1,5 per partit. Cal dir que el tècnic xilè ja va tenir a Fornals a les seves ordres durant la seva etapa al West Ham.