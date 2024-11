Edu Aguirre es pronuncia sobre Kylian Mbappé i el seu mal moment: 'Serà...'

L'aterratge de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu no ha estat gens el que es vaticinava. De fet, havent transcorregut ja el primer terç de la temporada, fins i tot podem catalogar-lo de decebedor. L'astre francès és cert que ha anotat vuit gols i ha repartit dues assistències en els primers 16 partits de blanc, però això no és suficient.

La realitat és que Mbappé no acaba de ser tan diferencial com s'esperava que fos. De fet, moltes vegades destorba més que aporta al joc ofensiu del Reial Madrid, com va passar al Clàssic. En aquella fatídica nit de dissabte per al madridisme, l'ex del PSG va interferir vuit vegades en posició antireglamentària.

| Real Madrid

Lluny està, per exemple, de les 12 dianes i 7 passades de gols que ha aconseguit Vinicius en aquest primer tram de temporada. Tot i així, al madridisme, almenys en una proporció, no han tirat la tovallola encara amb el bo de Kylian Mbappé. Molts confien que encara està submergit en un període d'adaptació i que, quan ho superi, explotarà.

Un dels seus grans defensors és Edu Aguirre, el col·laborador d'El Chiringuito."Estic convençut que Kylian Mbappé marcarà més de 40 gols aquesta temporada. I que serà el màxim golejador de la temporada del Reial Madrid. Convençut al 100%", deia al programa matutí. És, sens dubte, un clar vot de confiança que no comparteixen, per res, a la major part de la parròquia merenga, com han deixat entreveure en els comentaris del post.

Una màquina de marcar gols

A més, fa poc més d'un mes, Edu Aguirre ja es va pronunciar sobre Mbappé i va vaticinar que arribaria als 50 gols. És a dir, en només cinc setmanes ha baixat la seva aposta en 10 punts.

La campanya passada, sense ser especialment bona per a ell, va fregar el mig centenar de gols amb el PSG; 43 van ser a la temporada 2022/23 i 46 i 45 a les dues anteriors. Des de la temporada 2019/20 que Kylian Mbappé no arriba a les quaranta dianes en una mateixa campanya. En aquella ocasió en va aconseguir 36, encara que venia d'anotar-ne 43 i 42 en els dos cursos previs; 41 van ser en el seu últim any al Mònaco.

És a dir, que des de la temporada del seu gran boom, la 2016/17, Kylian Mbappé només s'ha quedat una vegada sense arribar als 40 gols en una temporada. O, dit altrament, des del seu primer any com a jugador professional, el del 2015/16, només en tres ocasions no ha superat aquest llindar. Serà aquesta vegada la quarta o estarà Edu Aguirre de veritat?