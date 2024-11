Míchel ho sap: Així amenaça l'Sturm Graz la classificació del Girona a Champions

L'any passat, l'Sturm Graz va aconseguir posar fi a l'hegemonia del Salzburg. Sota la direcció de Christian Ilzer es va proclamar campió de lliga, trencant deu anys consecutius de domini per part de l'equip patrocinat per Red Bull. A més, van guanyar la final de la Copa austríaca per segon any consecutiu, vencent el Ràpid de Viena.

Gràcies al bon posicionament de la Bundesliga austríaca al rànquing UEFA, la Sturm Graz es va poder estalviar la fase prèvia i va accedir directament a la lligueta. Era la primera vegada a 24 anys que el conjunt austríac disputava la màxima competició europea de clubs. Aquest any, l'Sturm Graz sembla el principal candidat a guanyar la lliga austríaca. Amb 14 jornades disputades ja acumula 5 punts d'avantatge respecte al segon classificat. Liderats pel danès Biereth, autor de 10 gols i 3 assistències, la Sturm Graz és a 8 duels d'acabar en primera posició la fase regular.



La seva situació a la Champions és força diferent. Els austríacs són un dels cinc equips que encara no sap què és puntuar en aquest torneig i l'accés al play-off sembla cada cop més una utopia. Van caure contra l'Stade Brestois (2-1), el Brugges (0-1), l'Sporting de Lisboa (0-2) i el Borussia Dortmund (1-0). Això sí, podem veure què és complicat marcar-li molts gols. En aquesta parada de seleccions, però, han tingut una mala notícia.

El Hoffenheim va decidir destituir el seu tècnic, Matarazzo, i contractar Ilzer. L'Sturm Graz ha decidit confiar en Jürgen Saümel, qui era l'entrenador de l'equip sub-19. Amb ell al capdavant, l'Sturm Graz sub-19 ha sumat 7 punts de 12 possibles a la Youth League. En el seu debut amb el primer equip va apallissar 7 a 0 l'Àustria Klagenfurt. Amb Ilzer, l'Sturm Graz jugava amb un 4-4-2 en rombe, donant especial rellevància als laterals. També eren un conjunt que exercia una pressió alta i agressiva que els permetia atacar de manera ràpida.

Després d'aquest partit, els austríacs visitaran els camps del Lille i l'Atalanta i visitaran el Leipzig, mentre que els de Míchel han de rebre el Liverpool i l'Arsenal i han de visitar el camp del Milà. Serà un partit igualat entre dos equips que estan vivint una experiència única participant a aquesta Lliga de Campions. Cal dir que el partit no es jugarà al Merkur Arena de Graz, sinó que es jugarà a l'estadi de l'Àustria Klagenfurt: el 28 Black Arena.