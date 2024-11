El pla C del Barça d'Hansi Flick si fallen Haaland i Gyokeres

El Barça té al cap fitxar un davanter centre la temporada que ve malgrat el gran nivell de Lewandowski i la seva més que possible continuïtat fins al 2026. No obstant això ja són 36 anys els del davanter polonès i el club està buscant substitut a llarg termini.

Les primeres opcions són la d'Erling Halaand, el noruec està més que testat mentre que l'altra opció seria el suec Gyokeres que està enlluernant tota Europa. Però com a tercera opció ha irromput el pitxitxi actual de la Bundesliga: Omar Marmoush, amb 11 gols empatat amb Harry Kane i 7 assistències.

Omar Marmoush, el davanter polivalent que interessa el Barça

El FC Barcelona ha posat els ulls en aquest davanter de 25 anys que aquesta temporada està explotant a l'Eintracht de Frankfurt però no només per la seva capacitat golejadora sinó per la seva visió de joc i última passada, és un jugador que assisteix molt els seus companys a part de fer els gols i pot ocupar diverses posicions d'atac, entre elles l'extrem esquerre que tanta falta fa al Barça i estan buscant.

Per tant, la seva possible incorporació mataria dos ocells d'un tir i podria ocupar la posició de nou i de banda. Acaba contracte el 2027 i encara que el seu valor de mercat ronda els 40 milions d'euros ara mateix, l'Eintracht demanaria una mica més de diners pel seu jugador estrella.

Tot i ser un jugador nascut a Egipte va despuntar molt aviat a la lliga alemanya i no va sortir d'aquí fins al moment començant a les categories inferiors del Wolfsburg fins arribar al primer equip i passar per diferents equips alemanys. St Pauli, Stuttgart, Wolfsburg i actualment Eintracht, però ha estat aquesta la temporada que ja ha explotat els seus 25 anys el jugador egipci és un dels davanters més en forma del continent europeu.

Un relleu a Lewandowksi que pot jugar en diverses posicions

Un punt a favor per fitxar Omar és que no és una competència directa a Robert com la podria ser Haaland o el mateix Gyokeres, que són jugadors que necessiten jugar sols en punta com a única referència.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

En canvi, Omar pot jugar acompanyant un nou i jugar tirat a la banda ja que és un jugador més combinatiu i s'associa ben lluny de l'àrea. Al Barça ho veuen com una solució molt bona a part que no et demanarà un sou d'estrella, jugador d'equip, associatiu i implicat en la pressió alta que tant agrada a Hansi Flick.

Sens dubte un dels noms a tenir en compte de la llarga llista de davanters que té el FC Barcelona per al proper mercat d'estiu on es farà una gran operació gràcies a l'important acord tancat amb Nike que acosta el club a la regla 1:1.