El que no s'ha vist mai: Pep Guardiola, desesperat, apareix amb ferides al cap

Pep Guardiola està vivint un dels moments més complicats des que va assumir les regnes del Manchester City. Paradoxalment, la seva recent renovació per una temporada més coincideix amb un declivi esportiu que posa en perill el seu lideratge. I és que ahir va tornar a passar una nit negra. Aquesta vegada, a l'Etihad Stadium, on el City va deixar escapar un avantatge de 3-0 per acabar empatant 3-3 contra el Feyenoord a la Champions League. Aquest resultat no només prolonga la ratxa als sis partits consecutius sense guanyar, sinó que a més va deixar imatges impactants del tècnic català.

A la roda de premsa posterior al partit, Guardiola va aparèixer amb una esgarrapada visible al nas. Aquesta marca, que no va trigar a viralitzar-se a xarxes socials, tenia una explicació. Amb un to d'ironia i resignació, el Pep va declarar: “Amb els dits, amb les ungles… vull fer-me mal”. Aquestes paraules reflecteixen el nivell de frustració que viu el tècnic davant d'una situació que no sembla tenir solució a curt termini. Guardiola, conegut per la seva intensitat, va mostrar durant el partit evidents signes de desesperació a la línia de banda, emportant-se les mans al cap en múltiples ocasions.

El partit contra el Feyenoord havia de ser una oportunitat per trencar la mala ratxa i recuperar confiança. Amb un 3-0 a favor fins al minut 74, tot semblava encaminat. Tot i això, una fallada de Gvardiol va obrir la porta al primer gol visitant, i en els següents 15 minuts van arribar dos més que van deixar l'Etihad Stadium en complet silenci. “Jugàvem bé, amb confiança, però passa alguna cosa. No sé si és mental o tècnic”, va confessar Guardiola al final del matx.

Pep Guardiola, crític i autocrític

El tècnic no va voler assenyalar directament els seus jugadors, tot i que va reconèixer que errors puntuals estan costant car a l'equip. Sobre Gvardiol, va assegurar: “És molt jove, aprendrà. Ara necessita suport més que mai”. També va destacar aspectes positius, com el retorn al gol de Haaland i el bon rendiment de Rico Lewis, però va admetre que aquestes llampades no són suficients. “Si no som capaços de guanyar un partit així, aquesta Champions serà molt difícil”, va afirmar amb preocupació.

Aquest empat deixa el Manchester City en una posició delicada tant a Europa com a la Premier League. I, a més, per a més inri, l'equip de Guardiola s'enfrontarà al Liverpool a Anfield aquest cap de setmana, un duel crucial que podria definir el futur del City a la lluita pel títol. Amb un desavantatge de vuit punts a la lliga i un equip que sembla fràgil tant físicament com mentalment, la pressió sobre el tècnic català és màxima.

La cara ferida de Guardiola simbolitza l'estat del seu equip: una barreja de talent indiscutible i vulnerabilitat inesperada. El seu desafiament és ara tornar l'estabilitat a un vestidor que necessita urgentment una victòria. "He d'aixecar això. Aquesta és la meva feina", va concloure Pep, visiblement afectat però determinat a revertir la situació.