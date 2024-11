Bomba de José Álvarez a 'El Chiringuito' sobre la lesió de Lamine Yamal

Lamine Yamal, la jove promesa del Barça, continua al dic sec, havent-se perdut ja tres partits amb el seu equip. A més, la seva lesió li va impedir unir-se a la selecció espanyola, fet que va generar diverses especulacions. La incertesa sobre el seu estat físic ha estat motiu de preocupació, especialment perquè el jugador és clau per a l'esquema de Hansi Flick. Ara, José Álvarez ha donat llum sobre el tema a El Chiringuito, revelant detalls alarmants sobre la situació del futbolista.

Segons José Álvarez, Lamine Yamal no pateix un simple cop, com s'havia rumorejat inicialment, sinó una lesió coneguda com a síndesmosi. Aquest tipus de lesió afecta el lligament alt del turmell, situat entre la tíbia i el peroné, i és una estructura crucial per a l'estabilitat del turmell. El periodista va explicar que aquesta malaltia és similar a la que va patir Frenkie de Jong el setembre del 2023, i que encara segueix arrossegant. Tot i que la de Yamal és un grau 1, les característiques de la lesió generen preocupació al Barça, que no vol arriscar un jugador tan valuós.

El col·laborador va detallar que Lamine sent dolor cada vegada que intenta entrenar, cosa que obliga el cos tècnic a aturar-lo immediatament. "No té un esquinç, però la fase de càrrega i rotació del turmell li causa molèsties constants", va afirmar José Álvarez. Aquestes molèsties, sumades al perfil del jugador, l'estil del qual de dribbling i velocitat depèn en gran mesura de la funcionalitat del turmell, fan que el Barça estigui sent extremadament cautelós. El club tem que la lesió es torni crònica i que Yamal es vegi obligat a jugar amb dolor durant llargs períodes de temps.

Aprenent dels errors

José Álvarez també ha assenyalat que, encara que la lesió de Lamine Yamal no es considera greu en aquest moment, la seva recuperació es podria estendre si no es maneja correctament. “El Barça no vol repetir el que ha passat amb Frenkie de Jong. Per això estan protegint Lamine al màxim”, va explicar. A més, ha destacat que Hansi Flick ha suggerit que el jugador podria estar disponible aquest cap de setmana, encara que no hi ha intenció de forçar-ho si no està completament recuperat.

La síndesmosi és una lesió que es pot allargar, depenent de la resposta del cos del jugador al tractament. En el cas de Yamal, el Barça està prioritzant una recuperació total, conscient que el seu potencial a llarg termini supera la necessitat de tenir-lo al camp immediatament. La jove estrella és un actiu crucial no només pel present de l'equip, sinó també pel futur.

Ara com ara, Lamine Yamal segueix sota observació constant, i el seu retorn dependrà de com evolucioni els propers dies. José Álvarez va deixar clar que no s'escatimarà en precaucions per garantir que torni al cent per cent, evitant qualsevol risc que pugui comprometre la carrera. Els aficionats culers, encara que preocupats, poden estar tranquils que la seva recuperació està sent tractada amb la màxima responsabilitat.