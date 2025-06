Jota Jordi enfonsa Kylian Mbappé després de la victòria del PSG: «Quan tinguis...»

No cada dia s'assisteix a una lliçó d'ironia tan viral com la que va deixar Jota Jordi després de l'històrica Champions del PSG. En plena onada d'eufòria per la primera Copa d'Europa del conjunt parisenc, el tertulià i col·laborador de televisió va sorprendre a les xarxes socials amb un missatge que no ha passat desapercebut per a ningú, especialment per a Kylian Mbappé, el gran absent en la nit més màgica del club francès.

El PSG conquereix Europa sense la seva gran estrella

La nit del 31 de maig de 2025 serà recordada sempre pels seguidors del PSG. Després d'anys d'inversió milionària, de fracassos sonats i d'eliminacions doloroses, el club de la capital francesa per fi va aconseguir la seva anhelada Champions League. Ho va fer amb una golejada incontestable davant l'Inter de Milà i sense la presència de la figura que durant anys va ser l'emblema del projecte: Kylian Mbappé.

El davanter francès va decidir posar rumb a Madrid per complir el seu somni de vestir la samarreta blanca i buscar el títol europeu lluny del Parc dels Prínceps. Però el destí, capritxós i de vegades cruel, tenia preparada una jugada inesperada. El PSG va guanyar la Champions el primer any sense Mbappé, demostrant que cap jugador, per brillant que sigui, està per sobre de la història d'un club.

| Canva

Jota Jordi, protagonista a les xarxes: “Quan tinguis un mal dia…”

La reacció més viral no va venir d'exfutbolistes ni d'analistes internacionals, sinó de Jota Jordi, que va captar l'essència de la situació amb una frase tan senzilla com demolidora: “Quan tinguis un mal dia… Recorda que Mbappé va marxar del PSG per guanyar la Champions, i el primer any sense Mbappé el PSG la guanya.”

El missatge, acompanyat d'una imatge del jugador francès amb gest de frustració, es va propagar en qüestió de minuts, superant els dos milions de visualitzacions i generant milers de comentaris.

Jota Jordi, sempre hàbil per llegir el sentir d'una part important de l'afició, va saber posar el dit a la nafra i transformar l'alegria parisenca en una anècdota amarga per a la nova estrella del Real Madrid.

El dard no només s'adreça a Mbappé, sinó també a aquells que defensaven la seva sortida com a única opció viable per conquerir Europa. Ara, el PSG celebra i el davanter francès assisteix des de la distància, sabent que el futbol, com la vida, de vegades és un joc d'ironies.

El karma i la decisió de Mbappé, sota la lupa

Mbappé havia fet pública la seva frustració amb el PSG en diverses ocasions i va arribar a declarar que el seu objectiu era la Champions. Al final, la seva marxa semblava inevitable i el Real Madrid li va oferir l'escenari ideal per convertir-se en llegenda.

| Canva

Tanmateix, la història ha demostrat que ni els millors plans personals poden garantir l'èxit col·lectiu. El club que, en teoria, quedava orfe després de la seva sortida, ha assolit la glòria europea en la seva absència.

Aquest gir de guió ha provocat una onada de bromes i mems a les xarxes socials, però també ha obert un debat futbolístic de fons: va ser Mbappé el problema o la solució? Es va equivocar el francès en deixar París en el moment menys oportú? El cert és que, lluny de la capital gala, ara és el PSG qui somriu i aixeca el trofeu.