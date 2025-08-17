Máxima emoción de compañeras de Jana Fernández por su salida: Lo que dice Alexia

El Barça Femenino sigue siendo uno de los equipos más admirados del planeta, pero el mercado de verano está dejando marchas dolorosas. La última ha sido la de Jana Fernández, una de las futbolistas más queridas en el vestuario. La catalana, formada desde niña en la cantera blaugrana, publicó un emotivo comunicado en el que repasó sus once años en el club y agradeció a compañeras, entrenadores y familiares.

En sus palabras recordó cómo llegó con la “mochila llena de ilusión” y cómo vestir la camiseta azulgrana le ayudó a cumplir los sueños de aquella niña pequeña. El mensaje rápidamente se llenó de respuestas de sus compañeras, que no dudaron en mostrar la enorme huella que deja en el vestuario.

Alexia Putellas y otras estrellas reaccionan a su adiós

La reacción más comentada llegó de Alexia Putellas, que le escribió un sentido “et trobaré a faltar ❤️”, reflejando la complicidad que unía a ambas. No fue la única. Patri Guijarro, Claudia Pina, Keira Walsh, Ona Batlle, Ingrid Engen o Salma Paralluelo, entre otras, también dejaron mensajes cargados de cariño y admiración.

| 3Cat

El vestuario del Barça, acostumbrado a despedidas en los últimos meses, volvió a demostrar la unión que existe entre las jugadoras. “Siempre en mi equipo ❤️”, escribió Vicky López, mientras Cata Coll aseguró que la van a echar “molt molt a faltar”. La emoción fue compartida por todas, mostrando que más allá de lo deportivo, la salida de Jana supone la marcha de una amiga muy querida.

Un adiós que coincide con un mercado agitado

La salida de Jana Fernández se suma a otras bajas importantes de este verano. Fridolina Rölfo, Ingrid Engen, Bruna Vilamala o Ellie Roebuck ya no forman parte del plantel, y la plantilla de Pere Romeu ha quedado reducida a apenas 17 futbolistas con ficha. El club atraviesa un momento de reajuste económico que obliga a liberar masa salarial y a retrasar algunas renovaciones clave.

Este escenario ha generado preocupación entre la afición, consciente de que figuras como Alexia Putellas, Mapi León, Salma Paralluelo o Claudia Pina terminan contrato en 2026. Mantener la competitividad mientras se gestionan las finanzas es el gran reto que afronta la sección femenina en este mercado.

Jana, del sueño culé a una nueva aventura en Inglaterra

Jana Fernández, que ha firmado con el London City Lionesses, afrontará su primera aventura lejos de casa. Allí compartirá liga con otras ex culés como Fridolina Rölfo o Mariona Caldentey. Su objetivo es seguir creciendo como futbolista en un campeonato tan competitivo como la Women’s Super League, donde tendrá protagonismo desde el inicio.

La catalana deja el Barça después de consolidarse como una de las sonrisas del vestuario y tras haber levantado múltiples títulos con el equipo. Su marcha emociona a la afición, que ya la considera una embajadora culé en el extranjero.

El Barça pierde a una futbolista querida y una referencia en el vestuario

Más allá de lo futbolístico, la salida de Jana supone la pérdida de un símbolo cercano y familiar dentro del equipo. La jugadora se despidió recordando que “el Barça siempre será casa meva” y agradeciendo el apoyo de la afición. El adiós de Jana Fernández refuerza la idea de que el Barça femenino atraviesa un verano de transición. Pese a las salidas, la ilusión del vestuario se mantiene, pero su sonrisa y su carácter quedarán grabados en la memoria culé.