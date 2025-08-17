Manuel Pellegrini confirma novetats sobre lesionats: Qui tindrà minuts a Elx

La primera jornada de LaLiga continua aquest dilluns amb el duel entre el Betis i l'acabat d'ascendir Elx al Martínez Valero. Els verd-i-blancs inicien el curs amb il·lusió renovada, però també amb la preocupació de diverses absències importants. En la prèvia del partit, Manuel Pellegrini ha ofert detalls sobre els futbolistes tocats i les seves possibilitats de participar en aquest debut.
El migcampista català Sergi Altimira ha estat la gran incògnita de la setmana al Betis. Es va perdre l'últim amistós i diverses sessions d'entrenament, tot i que aquest diumenge va tornar a exercitar-se amb la resta del grup. El tècnic xilè va confirmar que viatjarà a Elx, tot i que decidirà a l'últim moment si juga d'inici o entra amb minuts limitats.
“Esperarem fins a l'últim moment per veure com està i ja decidirem si juga d'inici o quants minuts pot fer-ho”, va explicar Pellegrini. En principi, tot apunta que estarà disponible, protegit amb un embenatge per minimitzar riscos.
Diverses baixes confirmades en l'estrena de Lliga
El Betis no podrà comptar amb Isco, Marc Roca, Diego Llorente, Abde ni Deossa per a aquesta primera jornada. Pellegrini va aclarir que Abde i Deossa continuen treballant al marge i no estaran disponibles fins després de l'aturada de seleccions. En el cas de Llorente, tornarà a entrenar amb el grup la setmana vinent, mentre que Marc Roca ho farà parcialment.
La infermeria obliga el tècnic a recórrer al planter, on jugadors com Àngel Ortiz, Dani Pérez, Mawuli, Oreiro o Pablo García han estat entrenant amb el primer equip. No es descarta que algun pugui tenir minuts a Elx si el partit ho permet.
L'onze inicial possible de Pellegrini
El tècnic podria formar amb Pau López o Álvaro Valles a la porteria, Bellerín, Bartra, Natan i Junior en defensa. Al mig del camp hi serien Fornals i Altimira, acompanyats més endavant per Riquelme i Lo Celso. En atac, Cucho Hernández és fix, mentre que Aitor Ruibal i Pablo García es disputen un lloc a la banda dreta.
Pellegrini va subratllar que l'equip està preparat per afrontar un mes d'agost amb molta càrrega de partits. El Betis jugarà aquest dilluns a Elx, tornarà a competir divendres i afrontarà una altra cita entre setmana. “L'equip està preparat per jugar aquests partits seguits, ja veurem quina és la millor manera”, va afirmar l'entrenador.
Aquest serà l'inici de la sisena temporada de Pellegrini al capdavant del conjunt verd-i-blanc. El xilè va insistir que manté l'ambició de fer un pas endavant i fer créixer l'equip. Tot i que les baixes condicionen, la plantilla està confeccionada per competir a Lliga i Europa. L'Elx, acabat d'ascendir, vol estrenar-se amb força davant la seva afició. El Betis, per la seva banda, buscarà demostrar que tot i les absències manté prou nivell per arrencar LaLiga amb una victòria.