De Marcos ja té substitut: L'Athletic Club tanca un fitxatge per a la Champions

La planificació de l'Athletic Club de Bilbao per a la pròxima temporada de Champions ja ha començat i un dels focus principals és reforçar el lateral dret. Després de la marxa d'Óscar De Marcos, un dels grans capitans de l'equip, el club necessita una figura de garanties per cobrir la seva absència.

No es tracta d'una aposta arriscada ni d'un fitxatge de futur. Parlem d'un futbolista contrastat que ja ha demostrat el seu nivell competitiu a l'elit, i que a més compta amb un component emocional important: el seu desig de tornar al club on es va formar com a professional.

Negociacions avançades i voluntat clara

Segons ha pogut saber Estadio Deportivo, l'acord amb el jugador està molt avançat. Les converses amb el seu entorn s'han produït en un clima d'entesa i la predisposició ha estat total des del primer moment. El jugador vol tornar a casa, a San Mamés, i vestir novament la samarreta de l'Athletic.

| XCatalunya, Canva

Tanmateix, encara queda per resoldre la part més complicada de qualsevol operació: l'acord amb el seu club actual. El futbolista pertany al Club Atlético Osasuna, que no té intenció de facilitar la seva sortida sense una compensació econòmica important. L'entitat navarresa remet a la clàusula de rescissió, fixada en 12 milions d'euros.

El context juga a favor de l'Athletic

L'Athletic, per la seva banda, intentarà rebaixar aquest preu o assolir una fórmula de pagament més flexible. Saben que tenen un argument de pes: el jugador acaba contracte el 2026 i no té intenció de renovar. Si Osasuna vol fer caixa, aquest estiu és la millor (i potser última) oportunitat per vendre'l per una suma rellevant.

| XCatalunya, FootyRenders

A més, el canvi d'agència del lateral ha accelerat tot. Recentment s'ha unit al grup LIAN Sports, que representa jugadors d'elit i ha estret la comunicació entre l'entorn del futbolista i la direcció esportiva de l'Athletic Club. Això ha permès que les negociacions avancin amb rapidesa i discreció.

Una decisió que va més enllà dels diners

Malgrat l'interès d'altres clubs, entre ells l'Atlético de Madrid, el jugador ha estat clar: la seva prioritat és tornar a Bilbao. No es tracta únicament d'una decisió esportiva. El futbolista sent que té un deute pendent amb l'Athletic, el club que li va donar la seva primera gran oportunitat.

Els missatges de “torna a casa” i “aquest fitxatge s'ha de tancar ja” es repeteixen constantment. I no és per menys: el club està a punt de recuperar un jugador que entén què significa defensar l'escut i que, amb 25 anys, encara té molts anys de futbol per davant.

Un retorn carregat de simbolisme

Per a l'Athletic Club, aquest fitxatge representa més que un simple reforç. És una declaració d'intencions, un missatge clar que l'equip segueix apostant per jugadors amb arrels, amb compromís, i amb nivell suficient per competir a Europa. És també una manera de reconciliar-se amb un passat recent en què les sortides de jugadors del planter no sempre van acabar bé.

A falta de detalls per tancar l'operació, tot apunta que serà el primer gran moviment de l'estiu a Bilbao. I si tot segueix el seu curs, ben aviat l'Athletic Club anunciarà oficialment el retorn de Jesús Areso.