Clatellot per a Rubi: Marxen dos jugadors clau de la UD Almeria

A la UD Almeria, l'estiu de 2025 es presenta com un dels més moguts en la història recent del club. La direcció esportiva, liderada per Joao Gonçalves, ha treballat a contrarellotge per anticipar-se a un mercat que promet ser especialment exigent per als equips de LaLiga Hypermotion. Després d'una temporada en què el club indàlic no només ha lluitat a la part alta de la classificació, sinó que també ha estat protagonista en diversos apartats estadístics, arriba el moment de prendre decisions difícils. L'equip andalús, conscient de la pressió econòmica i esportiva, s'enfronta ara al repte de reestructurar la seva plantilla en temps rècord.

La possible marxa d'un dels homes més determinants del curs passat ha sacsejat els fonaments del vestidor blanc-i-vermell. Després de signar una campanya espectacular, l'atacant cafeter s'ha convertit en el nom propi del mercat de fitxatges. Els 27 gols anotats no només li han permès ser el màxim golejador de LaLiga Hypermotion, sinó que també han elevat la seva cotització a xifres inèdites per al club i la categoria. L'operació, que segons Canal Sur podria arribar als 20 milions d'euros fixos més 5 en variables, marca un rècord absolut en la història de la Segona Divisió i situa la UD Almeria en el focus dels grans moviments de l'estiu.

Segons diferents fonts, l'Sporting de Portugal ha accelerat les gestions per tancar el traspàs del colombià, tot i que abans haurà de confirmar la sortida de Viktor Gyökeres, el seu davanter estrella, a la Premier League. L'operació encadenada, tan habitual en el futbol europeu, està pendent només dels últims detalls. L'oportunitat de disputar la pròxima edició de la Champions League i augmentar les seves opcions de ser convocat per Colòmbia per al Mundial de 2026 ha pesat en la decisió final del futbolista. La UD Almeria, fidel a la seva política, només deixarà sortir el jugador si l'oferta satisfà les exigències econòmiques del club.

| XCatalunya, UD Almería, Canva Creative Studio

L'adeu de Marc Pubill i l'aposta immediata per Marcos Luna

Però no és l'única sortida rellevant que afronta el club. Marc Pubill, internacional sub-21 i peça clau al lateral dret, està molt a prop de posar rumb a la Serie A. Segons informacions recents, l'AC Milan ha pres la davantera i negocia un traspàs valorat entre 12 i 14 milions d'euros, una xifra que confirma l'excel·lent rendiment del defensor des de la seva arribada al conjunt andalús. Pubill ha demostrat, en tot just un any, una maduresa poc habitual en jugadors de la seva edat i ha despertat l'interès d'equips de primer nivell tant a Itàlia com a Anglaterra.

Amb la marxa pràcticament tancada, la UD Almeria s'ha mogut amb rapidesa al mercat. El fitxatge de Marcos Luna, lateral dret de 22 anys que arriba procedent del Zaragoza, s'entén com una aposta de futur però també com una solució immediata. Luna, que va signar dos gols i dues assistències en 26 partits durant la temporada passada, destaca per la seva intensitat i capacitat d'adaptació tàctica, cosa que l'ha fet mereixedor de la confiança de la direcció esportiva. La seva arribada, juntament amb el reforç de Chirino des del Castelló, garanteix competència i recanvi en una de les posicions més sensibles de l'onze.

Conseqüències per al Levante i l'efecte dòmino a LaLiga

No només la UD Almeria es veurà afectada per aquests moviments. El Levante, anterior club de Marc Pubill, es beneficiarà econòmicament gràcies a la clàusula de plusvàlua inclosa en el traspàs al conjunt blanc-i-vermell, assegurant-se el 25 % del guany en cas de venda. Aquesta fórmula, habitual en el futbol modern, permetrà als granotes ingressar una quantitat significativa que pot ser clau per a la seva planificació esportiva.

D'altra banda, el club andalús envia un missatge clar al mercat: no es retindran jugadors en contra de la seva voluntat, però tampoc es regalaran actius valuosos. La gestió de vendes d'aquest estiu està sent vigilada de prop per la resta de la categoria, ja que pot marcar el model a seguir per a altres equips en situacions similars.