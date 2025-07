L'Atlètic somia amb un altre '9' de somni, però l'Arsenal s'hi fica pel mig

L'estiu s'ha convertit en un autèntic trencaclosques per a diversos grans d'Europa, que busquen tancar la seva davantera abans de l'inici oficial de la temporada. L'Atlètic de Madrid, després d'un any irregular en què ha faltat pólvora a dalt, manté la prioritat d'incorporar un golejador contrastat que pugui il·lusionar l'afició i donar un salt competitiu a l'equip de Simeone. Tanmateix, la recerca del '9' s'ha complicat per la irrupció d'un vell conegut del mercat: l'Arsenal de Mikel Arteta.

La marxa d'Ángel Correa, un dels futbolistes més icònics i carismàtics de la plantilla matalassera, ha deixat un buit evident a la parcel·la ofensiva. El club matalasser ha sondejat diferents alternatives les darreres setmanes, però l'objectiu sempre ha estat clar: reforçar la davantera amb un jugador de talla internacional. En aquest context, el nom de Viktor Gyokeres va ser una de les primeres opcions al radar de la direcció esportiva matalassera a començaments d'estiu, segons va informar Fichajes.net. Les seves xifres a l'Sporting de Portugal no han passat desapercebudes i la seva capacitat per definir a l'àrea va convèncer el cos tècnic. Tanmateix, el ràpid interès de l'Arsenal va canviar la fulla de ruta d'aquest culebrot.

Gyokeres, entre la Premier i el somni matalasser

La situació de Gyokeres s'ha convertit en una de les històries més seguides del mercat de fitxatges. El davanter suec, que ve de signar una temporada excepcional a Portugal, no ha amagat el seu desig de fer el salt a una lliga de primer nivell. Segons informen mitjans portuguesos com A Bola, l'acord entre el jugador i l'Arsenal està completament tancat des de fa dies. Gyokeres vol vestir la samarreta 'gunner' i Arteta el veu com el davanter perfecte per al seu nou projecte.

El gran escull són les negociacions entre l'Sporting i l'Arsenal. El club lisboeta exigeix una quantitat propera als 80 milions d'euros fixos, mentre que la darrera oferta anglesa, tot i ser generosa, no ha satisfet les exigències de la directiva portuguesa.

Després de dies de contactes intensos, les converses entre Arsenal i Sporting estan completament aturades des de fa unes jornades. El canvi d'actitud dels responsables lusitans, que ara només contemplen un traspàs per una xifra rècord, ha sorprès totes les parts. Gyokeres fins i tot ha deixat entreveure el seu enuig davant la situació i no es descarten moviments de pressió si l'acord continua bloquejat. Aquesta aturada inesperada en les negociacions ha reactivat la rumorologia al voltant de l'Atlètic de Madrid, que no perd de vista els esdeveniments. Al Metropolitano no descarten reobrir la via Gyokeres si finalment l'Arsenal llença la tovallola.

El mercat, a l'espera d'una resolució abans de l'agost

El compte enrere per al tancament del mercat ja ha començat i el futur de Gyokeres continua a l'aire. L'Atlètic de Madrid, conscient que necessita un davanter de garanties per afrontar la temporada, estudia alternatives però no oblida el suec. Per la seva banda, l'Arsenal ha de decidir si puja l'aposta o busca un altre perfil. Mentrestant, l'Sporting de Portugal manté la seva postura i no sembla disposat a rebaixar les seves exigències econòmiques, malgrat el pacte d'honor signat fa mesos.

El desenllaç d'aquest cas pot marcar el ritme dels últims moviments al mercat europeu. El que està clar és que tant a Madrid com a Londres es viu amb expectació cada novetat sobre un dels '9' més cotitzats de l'estiu. Tot pot canviar en qüestió d'hores i l'Atlètic segueix somiant amb un fitxatge de campanetes per reil·lusionar la seva afició.