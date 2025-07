Publicació surrealista del Deportivo Alavés: Fitxatge aleatori de l'estiu

En un estiu ple d'incertesa per a molts clubs de LaLiga, el Deportivo Alavés ha acaparat l'atenció a les xarxes socials amb una imatge inesperada. El compte oficial del club anunciava que un davanter de renom internacional se sumaria als entrenaments del primer equip a Ibaia. La notícia ha generat un allau de reaccions i especulacions sobre els motius d'aquest moviment, en una pretemporada en què els clubs cerquen alternatives davant les restriccions econòmiques i la manca de grans fitxatges mediàtics.

La publicació del Deportivo Alavés aquest 14 de juliol de 2025, acompanyada d'una imatge del davanter Maríano Díaz posant somrient amb la samarreta d'entrenament, ha causat un autèntic rebombori a Twitter. El missatge, que ràpidament ha superat les 180.000 visualitzacions, confirmava que el futbolista treballarà durant les pròximes setmanes amb el primer equip. Tanmateix, ni el comunicat oficial ni el post del club especifiquen la signatura d'un contracte, fet que ha donat peu a multitud de teories entre l'afició i els mitjans esportius.

Segons ha pogut saber el diari MARCA, Maríano ha sol·licitat personalment integrar-se a la dinàmica de grup a Ibaia. El seu objectiu és clar: assolir un bon estat físic i revaloritzar-se mentre estudia les dues ofertes d'equips que té damunt la taula. La direcció esportiva de l'Alavés, amb la qual manté una bona relació des de fa anys, no ha posat impediments per facilitar aquest procés. Per ara, no es contempla el seu fitxatge pel club vitorià, llevat que es produeixi un gir inesperat al mercat d'estiu.

| Instagram

La travessia de Maríano després de sortir del Sevilla: un davanter a l'espera de destí

Maríano Díaz, de 31 anys, fa més d'un any que està fora del radar de l'elit. Després d'abandonar el Sevilla el maig de 2024, la seva carrera ha estat marcada per la inactivitat a nivell de clubs. El seu darrer partit oficial va ser el 26 de maig de 2024 davant el Barcelona. En tot aquest temps, només ha disputat un amistós amb la selecció de República Dominicana el passat mes de març, partit en què a més va aconseguir veure porteria contra Puerto Rico.

El seu pas pel Sevilla va resultar decebedor per a ambdues parts. Va arribar a l'estiu de 2023 i amb prou feines va sumar minuts, amb un total de 10 partits i cap gol que li permetés reivindicar-se. El club andalús va decidir rescindir el seu contracte al gener de 2024 i des de llavors Maríano no ha aconseguit signar per cap equip, tot i el seu historial en clubs de primer nivell i la seva capacitat golejadora demostrada en el passat.

No hem d'oblidar que Maríano va ser una de les grans esperances del Real Madrid després de la seva explosió a l'Olympique de Lyon, on va signar 21 gols a la temporada 2017-2018. Aquella actuació li va valer un retorn a Chamartín que no es va traduir en protagonisme. En cinc temporades com a madridista, només va disputar 84 partits i mai va aconseguir consolidar-se com a titular, llastat per les lesions i una forta competència a la davantera.

Amb 31 anys i la carta de llibertat a la mà, el davanter hispanodominicà cerca una nova oportunitat, mentre els rumors sobre el seu futur es multipliquen. La seva presència a la pretemporada de l'Alavés és una mostra de la perseverança d'un futbolista que vol recuperar sensacions i demostrar que encara té futbol a les botes.