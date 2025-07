Ni Luis Díaz ni Rashford: El fitxatge inesperat que es planteja el Barça per al seu atac

La planificació esportiva del Barça per a aquest estiu es troba en una cruïlla. Després de diversos intents fallits per reforçar l'extrem esquerre, el club blaugrana manté en suspens els seus aficionats amb cada moviment als despatxos. L'equip, condicionat per les restriccions econòmiques, explora alternatives lluny dels grans focus mediàtics. La necessitat d'incorporar velocitat i desequilibri per banda continua marcant l'agenda culer mentre el mercat avança i els noms més cotitzats es compliquen.

El Barça explora noves vies davant la dificultat de fitxar grans estrelles

Després del frustrat fitxatge de Nico Williams, el Barça ha vist com les operacions per figures com Luis Díaz o Rafa Leao s'allunyaven per motius econòmics i salarials. Davant d'aquest escenari, la direcció esportiva ha decidit buscar solucions més estratègiques. Segons va avançar Edu Aguirre a El Chiringuito i ha confirmat també el mitjà alemany Bild, l'entitat blaugrana ha posat els ulls en un perfil menys mediàtic, però de gran projecció: Bryan Zaragoza.

La informació desvetllada per Aguirre apunta que ja s'han produït els primers contactes entre el club català i l'entorn del futbolista. Bryan Zaragoza, de només 23 anys, ha demostrat un rendiment destacat a LaLiga. Format al Granada i amb una recent cessió a Osasuna, el seu retorn al Bayern de Munic aquest estiu ha estat envoltat d'incertesa. El mateix Vincent Kompany, nou tècnic del Bayern, no compta amb ell en els seus plans immediats, fet que facilita una possible sortida.

| @brryann10

L'interès del Barça per Zaragoza no és casualitat. El jugador andalús destaca per la seva capacitat de desequilibri, velocitat i regat, qualitats cada cop més valorades en el futbol d'elit. Les seves actuacions a Espanya van cridar l'atenció del Bayern, però la seva adaptació a Alemanya no ha estat senzilla. Al cos tècnic del Barça consideren que el seu perfil seria complementari per a futbolistes com Raphinha i Lamine Yamal, aportant alternatives en partits on el desequilibri pur per banda resulta clau.

A diferència d'altres noms vinculats al club, Zaragoza representa una opció realista des del punt de vista financer. La seva situació contractual i el seu cost, lluny de les xifres astronòmiques d'altres objectius, permeten encaixar l'operació dins dels estrictes límits del fair play financer que marca la Lliga.

Estratègia de mercat i pròxims passos del club blaugrana

El gir estratègic cap a Bryan Zaragoza respon no només a criteris econòmics, sinó també esportius. El Barça cerca un fitxatge amb marge de creixement, capaç d'aportar rendiment immediat i potencial revalorització. La joventut i experiència del malagueny en el futbol espanyol són avals importants per a la direcció esportiva, que segueix de prop la seva situació al Bayern.

No es descarta que en els pròxims dies es produeixin contactes formals entre clubs per conèixer les condicions de l'operació. La prioritat continua sent reforçar la banda esquerra amb un futbolista elèctric, capaç d'encaixar en les rotacions i donar resposta a les exigències del calendari. Tot i no ser una aposta mediàtica, el fitxatge de Zaragoza podria aportar una solució tàctica de gran valor en els plans de Hansi Flick.