Marcelino sueña con un jugador del Bayern: Malas noticias para el Barça

La pretemporada del Villarreal arranca con más preguntas que respuestas tras los cambios vividos en el vestuario durante las últimas semanas. El conjunto de Marcelino ha vuelto a sorprender a su afición con movimientos audaces en el mercado de fichajes, apostando por rejuvenecer la plantilla y dotar al equipo de mayor verticalidad por bandas. Mientras la directiva trabaja a contrarreloj para cerrar las incorporaciones clave, la atención se centra en el posible regreso a LaLiga de un extremo que, pese a su juventud, ya ha dado mucho que hablar tanto en España como en Alemania.

El interés del Villarreal por Bryan Zaragoza lleva trascendiendo en algunos medios de comunicación desde hace varias semanas, aunque no parece haber ningún avance importante. El extremo malagueño, actualmente en propiedad del Bayern de Múnich y cedido la última campaña a Osasuna, ha estado en la órbita del submarino amarillo desde hace meses. El propio Marcelino, que busca un perfil eléctrico capaz de marcar diferencias en partidos cerrados, ve en Zaragoza al complemento perfecto para su línea ofensiva.

Según informaba Fichajes.net, el club castellonense podría haber iniciado contactos con el Bayern para conocer la disponibilidad real del jugador, cuya salida podría agilizarse en las próximas semanas. La competencia en el plantel amarillo se ha intensificado tras la llegada de Alberto Moleiro, pero Zaragoza sería un perfil diferente, mucho más enfocado al desborde puro y la ruptura de líneas en transición rápida. En Vila-real consideran que su adaptación sería inmediata y que podría aspirar incluso a la titularidad, una oportunidad que en el Barça, con la presencia de jugadores como Raphinha o Lamine Yamal, parece más lejana.

| @brryann10

El Barça, en alerta ante el interés creciente de otros clubes españoles

La noticia no ha caído en saco roto en Can Barça. El club catalán sigue necesitando refuerzos para la banda izquierda tras el fallido intento por Nico Williams y la imposibilidad de afrontar grandes desembolsos. Bryan Zaragoza estaba en la lista de prioridades azulgranas, como avanzó anoche Edu Aguirre en El Chiringuito y confirmaron medios alemanes. Sin embargo, la presencia del Villarreal complica la operación y puede dejar al Barça sin una de las grandes revelaciones del campeonato.

Para el Barça, perder a Zaragoza no es solo una cuestión de planificación deportiva. El atacante se ha convertido en un auténtico verdugo para el club culé cada vez que lo ha enfrentado. No solo nunca ha perdido ante el Barça (un empate y una victoria en dos partidos), sino que es su rival favorito: le ha marcado tres goles, más que a ningún otro equipo en su carrera. Si recalara en el Villarreal, el Barça tendría que seguir sufriéndolo en LaLiga.

La competencia se intensifica: Betis y Celta también se suman a la puja

El mercado de fichajes de este verano se ha convertido en una batalla abierta entre varios equipos de LaLiga que buscan reforzar sus ataques con talento nacional. Al interés firme del Villarreal y el seguimiento constante del Barça se han sumado en las últimas jornadas los nombres del Real Betis y el Celta de Vigo, dos clubes que valoran la capacidad de Zaragoza para revolucionar partidos y aportar goles desde la segunda línea. La situación contractual del jugador en el Bayern facilita una operación que podría cerrarse en breve si alguno de los clubes españoles acelera los contactos.