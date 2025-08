L'oferta del Rayo Vallecano per Fran Pérez: Peter Lim s'ho pensa, l'Elx en parla

A Mestalla, el focus està més encès que mai aquest estiu. El Valencia CF, després d'una temporada d'alts i baixos, afronta el mercat de fitxatges amb la pressió de reconstruir una plantilla que il·lusiona poc a l'afició. Entre els dubtes més repetits a les tertúlies hi ha la projecció real de diversos jugadors del planter que no han acabat d'explotar, especialment a les bandes. El nom propi que més ressona aquests dies és el d'un extrem la situació del qual ha obert debat i alimenta rumors en les últimes hores.

L'estiu de 2025 està sent una prova de foc per a la direcció esportiva ché. El club ha confirmat només tres fitxatges i les sortides comencen a sonar cada cop més fort. L'entorn, pendent del desenllaç de diversos fronts oberts, observa amb inquietud el paper que exerciran figures que fins ara no han acabat de convèncer, com és el cas de Fran Pérez. Les últimes actuacions del jugador del planter, sumades a les crítiques per la seva manca d'encert a la pretemporada, han elevat l'interès d'equips com el Rayo Vallecano i l'Elche, que veuen en ell una oportunitat de mercat.

Un rendiment sota la lupa

No és casualitat que la possible sortida de Fran Pérez hagi generat tant de soroll. Les dades de la seva etapa al primer equip del Valencia parlen per si soles: un gol cada 76 partits i una assistència cada 19. Aquestes xifres, compartides per Radio Taronja i que circulen a les xarxes socials, reflecteixen el principal problema de l'extrem: el seu baix impacte en la faceta ofensiva. L'afició valencianista, que sempre exigeix entrega i resultats als joves de la casa, ha estat especialment crítica amb el seu rendiment en l'última temporada i en els recents partits de pretemporada.

| VCF

La derrota davant el Borussia Monchengladbach en l'últim amistós va tornar a exposar les seves mancances en la definició, alimentant el debat sobre si el club hauria d'apostar per la seva continuïtat o donar pas a un relleu a la banda. El mateix Fran Pérez, que va debutar la 22/23 i va sumar minuts de manera intermitent sota diversos entrenadors, mai no ha aconseguit consolidar-se com a peça essencial a l'onze titular.

Amb contracte fins al juny de 2026, el seu futur depèn en gran manera de la decisió que prengui la cúpula ché en les pròximes setmanes. El mateix jugador vol minuts i continuïtat, la qual cosa veu difícil sota l'actual direcció tècnica de Carlos Corberán.

El Rayo Vallecano accelera i l'Elche se suma a la pugna: els detalls de l'oferta

El Rayo Vallecano no ha dubtat a moure fitxa. Segons ha pogut saber la Cadena Cope Valencia i confirma el diari SUPER, l'entitat madrilenya ha presentat una oferta formal propera a 1,5 milions d'euros per Fran Pérez. La proposta contempla un fix d'un milió i diversos bonus per objectius, una fórmula habitual en operacions de jugadors joves amb projecció.

La petició arriba directament de l'entrenador Íñigo Pérez, convençut que l'extrem pot aportar verticalitat i frescor a les bandes del Rayo, que aquest curs disputarà la Conference League i necessita ampliar la seva rotació després de la sortida de Raúl de Tomás. El club madrileny ja ha reforçat altres posicions, però té clar que la banda és una prioritat i que Fran Pérez encaixa en el perfil desitjat: jove, amb experiència a Primera i marge de millora.

L'Elche, per la seva banda, ha entrat amb força en les últimes hores. Tal com avança Tribuna Deportiva, Eder Sarabia ha demanat un esforç al club il·licità per incorporar el futbolista, tot i que en principi l'opció franjirroja sembla més atractiva per al jugador pel projecte i la visibilitat a l'elit.