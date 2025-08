La decisió del Barça amb Marc Casadó que no agradarà als culers

La temporada d'estiu és, per al FC Barcelona, un moment crucial per definir no només la plantilla, sinó també el rumb del projecte. Els mesos de juliol i agost solen estar plens d'expectatives i incerteses, especialment quan la directiva ha de prendre decisions que van molt més enllà de l'esportiu. El club es troba un cop més en aquesta cruïlla en què cada moviment pot ser determinant per a l'estabilitat econòmica i el futur dels joves talents de la pedrera.

Superpoblació al mig del camp: un problema amb noms propis

El mig del camp blaugrana viu una autèntica congestió. Després d'una etapa marcada per lesions de jugadors clau, la recuperació d'homes com Frenkie de Jong i Pedri ha tornat a portar el debat a la zona ampla. Actualment, el Barça compta amb set migcampistes que aspiren a minuts en una temporada que es preveu exigent en totes les competicions.

Hansi Flick, que al gener va optar per assentar un onze tipus amb De Jong i Pedri com a intocables al pivot, no ha variat el seu discurs de cara al nou curs. I tot apunta que, encara que Marc Casadó va ser amo i senyor d'aquesta zona a la primera volta, el tercer en discòrdia per a aquestes places és Marc Bernal. Això, doncs, deixa el de Sant Pere de Vilamajor en una situació molt delicada.

| FCB

Marc Casadó ha encarnat com pocs el sentiment culer els darrers anys. Des dels seus primers passos a La Masia, passant pel seu debut a la Champions i la capitania al filial, fins a celebracions històriques a Canaletes al costat dels aficionats, el migcentre ha deixat clar que el Barça és molt més que un equip per a ell. Tanmateix, la realitat de l'elit és implacable.

La directiva, liderada per Deco, ja ha traslladat al seu entorn que si arriba una oferta rellevant, facilitaran la seva sortida, segons ha informat La Vanguardia. No és una decisió que passi desapercebuda, perquè Casadó està considerat un dels canterans més estimats per l'entorn blaugrana.

El mateix jugador, amb contracte fins al 2028 i una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros, es resisteix a qualsevol canvi d'aires. El seu desig és triomfar vestit de blaugrana, però el club té necessitats urgents d'ingressar diners. En aquests moments, la taxació del futbolista arriba als 30 milions d'euros, xifra que clubs com el Chelsea ja han mostrat disposició a abonar. La possibilitat d'una gran venda segueix sobre la taula per alleujar l'economia i evitar problemes amb les inscripcions, com els patits en estius recents.

Altres equips com l'Atlètic de Madrid havien mostrat interès en setmanes anteriors pel migcampista culer. I tot i haver reforçat ja aquesta zona de la medul·lar amb altres fitxatges, no es descarta que els colchoneros puguin aprofitar la situació i tornar a entrar a la pugna.