Confirmat: Paunovic ja ho sap, Santiago Colombatto pren una decisió

En el futbol, poques coses generen tanta expectació com el retorn d'un històric a l'elit. El Real Oviedo ho ha aconseguit després de 24 anys d'espera, desfermANT una onada d'il·lusió a la ciutat i entre la seva fidel afició. L'ascens a Primera Divisió, assolit la temporada passada després d'una campanya inoblidable, marca l'inici d'un repte majúscul: competir en una de les lligues més exigents del món i consolidar un projecte esportiu sòlid.

Per això, la continuïtat de la base de l'equip campió s'ha convertit en prioritat absoluta, especialment la d'aquells jugadors que van liderar sobre la gespa la resurrecció blava.

Un d'aquests noms propis és el de Santiago Colombatto, migcampista argentí que s'ha guanyat a pols l'estima del Tartiere. El seu lideratge, desplegament físic i sentit tàctic van ser determinants per assolir l'objectiu somiat. No és d'estranyar, per tant, que qualsevol rumor sobre la seva possible sortida desperti inquietud entre els oviedistes.

Rumors de mercat i una resposta contundent: la família Colombatto aposta per l'Oviedo

En les últimes hores, les xarxes socials han estat escenari de tota mena de rumors sobre el futur del futbolista. Algunes informacions, atribuïdes a mitjans argentins, apuntaven a un suposat interès de River Plate i a una possible petició del mateix jugador per tornar al seu país. Tanmateix, la història va fer un gir radical gràcies a la intervenció de Clarisa Abreu, parella de Colombatto, que va tancar qualsevol dubte amb un missatge directe i contundent.

Abreu, comunicadora habitual en plataformes digitals, va aclarir la situació amb ironia: “Al club no ha arribat cap oferta i sense oferta és impossible que un jugador demani sortir. Si aquest tipus d'info maneges sempre (l'errònia) millor obre un supermercat, segur que t'anirà millor. Per part nostra estem molt feliços aquí i en Santi vol jugar a 1a amb l'Oviedo”. Així, la família del futbolista va deixar clar que la prioritat del migcampista és disputar LaLiga vestit de blau i que no hi ha motius per pensar en una sortida imminent.

El missatge de Clarisa va ser ben rebut per l'afició, que veu en la transparència i proximitat de la família Colombatto una mostra més del compromís del jugador amb el club i amb el projecte de Paunovic per a aquesta temporada. El mateix vestidor oviedista valora positivament l'actitud de l'argentí, sempre enfocat en el col·lectiu i disposat a exercir com a líder silenciós tant als partits com als entrenaments.

Reforços de qualitat i confiança en la plantilla que va aconseguir l'ascens

El Real Oviedo ha estat protagonista al mercat de fitxatges d'aquest estiu. La direcció esportiva ha apostat per incorporar talent i experiència per afrontar amb garanties el salt de categoria. Les arribades de jugadors com Luka Ilic i Ilyas Chaira —procedents de l'Estrella Roja i del Girona FC, respectivament— han aportat frescor i ambició a la medul·lar i la banda esquerra, mentre que altres noms com Salomón Rondón i Horatiu Moldovan reforcen atac i porteria amb qualitat internacional.

Així i tot, la clau del projecte carbayón resideix en la continuïtat de peces fonamentals com Santiago Colombatto, que continuarà marcant el pols de l'equip des del centre del camp. El seu perfil organitzador i la seva capacitat per interpretar els partits el converteixen en un jugador indispensable per a la idea de joc que vol implantar Paunovic en el seu retorn a la màxima categoria. Amb la base de l'ascens assegurada, Oviedo afronta la nova temporada amb la confiança intacta i la il·lusió per veure fins on pot arribar un bloc compacte i amb fam.