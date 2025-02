Modric esclata contra Vinicius durant el Leganés - Real Madrid

L'ambient a Butarque es va tornar irrespirable en els últims compassos del partit. En les acaballes, quan l'electrònic mostrava l'empat i la tensió es palpava, es va produir una inesperada discussió al camp. La graderia no va perdre detall d'un intercanvi de retrets entre dos jugadors blancs (ahir taronges) que va deixar més d'un amb la boca oberta.

El focus de la polèmica va recaure finalment en Luka Modric i Vinicius, que van protagonitzar un encreuament de paraules gens amistós. El brasiler, que no va ser titular i va entrar a l'inici de la segona meitat, va quedar en l'ull de l'huracà pel que va semblar una falta de compromís en el tram més decisiu de l'encontre. El '10' croat, un dels referents del Real Madrid, no va dubtar a alçar la veu i retreure-li aquesta actitud, escenificant davant de tots una bronca que va encendre l'afició.

| Real Madrid

Un partit d'infart en els quarts de final

Tot va començar amb un Real Madrid que semblava tenir-ho tot sota control. El conjunt de Carlo Ancelotti, dominador absolut en el primer tram, es va avançar per 2-0 i semblava encaminar amb tranquil·litat la seva classificació a semifinals de la Copa del Rei. No obstant això, el Leganés mai es va rendir al seu estadi i va aconseguir igualar el marcador a dos gols, desfermant el deliri a la graderia.

Aquest empat va posar en escac la continuïtat merengue en el torneig. La nit a Butarque es va tornar de lo més angustiosa per als madridistes, especialment quan el rellotge avançava i la classificació penjava d'un fil. Va ser llavors quan la tensió va explotar entre els propis jugadors, que veien com el Lega estava a punt d'allargar l'encontre o portar-lo fins i tot a la pròrroga.

L'enuig en el pitjor moment

En aquest tram final, restant només cinc minuts per al tancament, es va produir la jugada que va encendre la metxa. Vinicius es va quedar massa despenjat en atac i el córner que va forçar el Leganés va provocar la ira de Modric, que no es va estar de romanços a l'hora d'expressar la seva frustració. El migcampista no va dubtar a recriminar-li la suposada falta d'implicació defensiva, i les espurnes no van trigar a saltar.

Lluny de quedar-se callat, el brasiler va respondre, cosa que va avivar encara més la discussió. Fede Valverde, que va presenciar l'escena de prop, es va sumar també als gestos de contrarietat del croat. Veient que ambdós companys li retreien la seva actitud, Vinicius va acabar per cedir i baixar a la seva posició defensiva, encara que amb un notori gest d'enfadament.

Gol agònic i tensió al vestidor

El partit va concloure amb un dramàtic 3-2 a favor dels d'Ancelotti gràcies a un gol de Gonzalo García en l'última acció del xoc. Però ni el triomf va semblar aplacar el malestar del brasiler, que es va dirigir directament al vestidor amb cara de pocs amics. Mentre alguns companys celebraven sobre la gespa, ell se'n va anar sense saludar ni participar de la petita festa per la classificació.

A la conclusió, Carlo Ancelotti va treure ferro a l'assumpte, subratllant el respecte que es deu a un líder com Modric. El croat, per la seva banda, va ser directe a la zona mixta, afirmant que no hi havia cap problema amb el seu jove company: "Com estaré amb Vini? Són coses del futbol". No obstant això, les càmeres van captar tota la tensió i el públic va presenciar de primera mà un xoc d'egos que, per moments, va semblar amenaçar la unió del vestidor.