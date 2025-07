Mallorca i Rayo Vallecano es disputen un fitxatge de la lliga francesa

per Xavi Martín

El mercat d'estiu s'ha convertit en un bullidor de moviments per als clubs de La Lliga. Equips amb pressupostos continguts busquen reforços amb marge de creixement, capaços d'aportar desequilibri en atac i ser una inversió a mitjà termini. En aquest context, un jove talent que milita a la Ligue 1 ha cridat l'atenció de dos equips de la Lliga que lluiten per millorar les seves plantilles i afrontar la pròxima temporada amb més garanties.

Interessos convergents i necessitats comunes

Tant el Reial Mallorca com el Rayo Vallecano afronten l'estiu amb l'obligació de reforçar les seves bandes. Els balears, després d'una campanya irregular, necessiten alternatives que sumin velocitat i desequilibri a un atac que va dependre en excés de les seves referències interiors.

Per la seva banda, el conjunt madrileny busca renovar el seu flanc ofensiu després d'acomiadar diversos cedits i davant la possible sortida de jugadors clau. Tots dos clubs s'han fixat en el mateix objectiu, fet que converteix l'operació en una cursa de fons entre dues filosofies de joc diferents. Podrà un club convèncer el futbolista amb un projecte més atractiu i minuts assegurats? La resposta marcarà el desenllaç d'aquesta història estiuenca.

| RCD Mallorca

Perfil d'un extrem prometedor

El futbolista en qüestió és Carlos Andrés Gómez. Es tracta d'un extrem colombià de 22 anys que pertany al Rennes. La temporada passada va disputar dinou partits de Ligue 1, en què va anotar tres gols i va deixar detalls que justifiquen l'interès d'equips espanyols. La seva velocitat, capacitat per a l'u contra u i polivalència per jugar a totes dues bandes el converteixen en un perfil cobejat.

A més, la seva joventut i marge de millora permeten imaginar un rendiment creixent en una lliga tan exigent com l'espanyola. Els dos clubs interessats coincideixen que podria adaptar-se ràpidament als seus esquemes, aportant verticalitat i un recurs més en transicions. Encara que les seves xifres golejadores no són espectaculars, sí que mostren un jugador en progressió que podria explotar amb més confiança i minuts.

Des de França s'especula amb la possibilitat que el Rennes accepti una cessió perquè el jugador acumuli experiència en un campionat competitiu.

Aquesta fórmula, que inclouria una opció de compra futura, s'ajusta a la realitat financera del Mallorca i del Rayo Vallecano. Els bermellons valoren que el traspàs no comprometi el seu pressupost i doni l'oportunitat d'avaluar l'extrem a La Lliga abans de prendre una decisió definitiva.

D'altra banda, l'entitat madrilenya creu que una cessió amb minuts garantits podria convèncer el jugador, en presentar-li un protagonisme immediat i l'oportunitat de brillar en un equip que aposta per la velocitat i la pressió alta. La gestió de les negociacions i l'habilitat per seduir el Rennes seran claus per inclinar la balança.

Què podria aportar a tots dos equips?

El Reial Mallorca, dirigit ara per un tècnic que prioritza l'ordre defensiu i les transicions ràpides, veuria en el colombià un perfil ideal per llançar-se al contraatac. El seu desequilibri i capacitat per fixar defenses podria alliberar espais als davanters.

| XCatalunya, Canva

Al Rayo Vallecano, un equip acostumat a pressionar alt i llançar atacs verticals, l'extrem encaixaria en una filosofia ofensiva que li permetria explotar les seves virtuts en conducció i definició.

A més, la competència interna a totes dues plantilles ofereix un escenari perfecte perquè el jugador es guanyi un lloc i augmenti el seu valor de mercat. Serà aquest fitxatge la clau per revitalitzar les aspiracions d'algun d'aquests equips a la temporada 2025/26?