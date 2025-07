El Barça mou fitxa després del pols de Ter Stegen al club

Marc-André Ter Stegen ha encès una tempesta al FC Barcelona. El porter alemany, capità del primer equip, ha decidit operar-se l'esquena i va anunciar la seva decisió amb un comunicat propi a les xarxes socials, sense comptar amb la versió mèdica oficial del club. Un gest que no ha agradat gens als despatxos del Barça.

Ter Stegen va comunicar que estaria tres mesos de baixa, una xifra clau, ja que si la recuperació superés els quatre mesos, el Barça podria utilitzar la normativa de LaLiga per inscriure Joan Garcia aprofitant el 80% de la fitxa del lesionat. Tanmateix, el club ràpidament va contraatacar assegurant que els metges estimen un període d'inactivitat d'entre quatre i cinc mesos.

Tensió acumulada des de fa mesos

L'enuig de Ter Stegen amb el Barça ve de lluny. Des que el club li va comunicar l'arribada de Joan Garcia per reforçar la porteria, l'alemany va interpretar que la seva continuïtat estava amenaçada. A això s'hi sumen els rumors d'una possible sortida per alleujar massa salarial i el seu desacord amb Hansi Flick al final de la temporada passada.

El tècnic alemany no el va alinear en l'últim partit de Lliga, tot i haver rebut l'alta mèdica. Ter Stegen, molest, va marxar a la Nations League deixant escapar un bonus econòmic important. Després, amb la incorporació de Joan Garcia i la renovació de Szczesny com a segon porter, Flick va ser clar: el de Sallent seria el titular.

Lluny d'assumir-ho, l'alemany va respondre amb un altre gest que ha tensat encara més la corda: va tornar a queixar-se de molèsties i va optar per l'operació que ara l'apartarà durant diversos mesos.

El vestidor i la capitania, en debat

Al club, tot i que públicament mantenen el respecte per Ter Stegen, internament comença a qüestionar-se el seu paper com a capità. Hi ha directius i membres del cos tècnic que consideren que la seva actitud no representa els valors del braçalet. Tot per la seva manca d'empatia amb el grup i per no prioritzar el bé col·lectiu.

Actualment, els capitans del Barça són Ter Stegen, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Raphinha i Pedri. Flick, que sempre ha apostat per mantenir l'harmonia al vestidor, podria replantejar-se el lideratge de l'alemany. De fet, no es descarta que es convoqui una votació entre els jugadors, com ja es va fer la temporada passada.

Un adeu encobert?

Alguns veuen en els últims moviments de Ter Stegen una estratègia per forçar la seva sortida sense rebaixar la seva fitxa. El seu contracte acaba el juny de 2028, i el club no vol carregar amb una fitxa tan elevada si no és titular. D'altra banda, el porter s'aferra al seu dret contractual i no sembla disposat a renunciar a res.

Amb la seva operació imminent, és poc probable que Ter Stegen pugui dirigir-se a l'afició al Trofeu Joan Gamper. Tot apunta que serà Ronald Araujo qui exerceixi de primer capità en aquest acte simbòlic. Mentrestant, als passadissos de la Ciutat Esportiva, cada cop són més les veus que veuen el seu cicle com a líder acabat.

La gestió de Flick en els pròxims dies serà clau. Perquè més enllà dels quiròfans, el veritable problema de Ter Stegen ja no és a l'esquena, sinó al vestidor.