El Màlaga s'interessa per un futbolista de l'Osasuna per reforçar l'extrem

per Joan Grimal

El Málaga Club de Fútbol està decidit a fer un pas endavant en el seu ambiciós projecte esportiu. Després d'una temporada en què es va aconseguir la permanència, la direcció esportiva treballa sense descans per confeccionar una plantilla competitiva que permeti a l'equip lluitar per tornar a l'elit del futbol espanyol.

I en aquest context, ha sorgit un nom amb força: un futbolista jove, amb experiència a Segona Divisió i un perfil que encaixa perfectament en els esquemes de Sergio Pellicer.

Un talent contrastat a LaLiga Hypermotion

Segons ha avançat Radio Marca Málaga, el conjunt andalús s'ha fixat en un dels extrems més destacats de la passada temporada a la categoria de plata. Es tracta d'un jugador que va militar al CD Mirandés, on va oferir un rendiment excel·lent i va ser titular indiscutible durant tota la campanya.

| Getty Images, XCatalunya, Málaga CF, Canva Creative Studio

De tornada al seu club d'origen, l'Osasuna, el jove extrem s'enfronta a una dura competència per guanyar-se un lloc a la plantilla navarresa. Tot i que el seu tècnic actual valora positivament la seva evolució, el salt qualitatiu de la plantilla vermella de cara a la temporada 2025-2026 podria limitar els seus minuts.

Un mercat agitat per al Málaga

L'equip de la Costa del Sol ha patit diverses baixes importants en aquest mercat d'estiu. Kevin Medina i Antoñito Cordero, dues de les seves peces clau en atac, ja no formen part del vestidor malagueny. En especial, la marxa de Cordero al Newcastle anglès ha suposat un cop dur, tant en l'àmbit esportiu com en l'emocional.

| Africa Images, XCatalunya, Real Betis, Málaga CF

I no han trigat a trobar el seu candidat ideal. L'extrem navarrès ha demostrat ser un jugador rendible i versàtil, capaç de rendir a totes dues bandes i d'adaptar-se a diferents sistemes de joc. A més, ja coneix l'exigència de la Segona Divisió i no necessitaria un període d'adaptació prolongat.

Una negociació complexa però oberta

Tot i que no serà fàcil fer-se amb els seus serveis, a La Rosaleda confien a poder tancar l'operació en els pròxims dies. Des d'Osasuna no descarten una nova cessió si el jugador no entra en els plans immediats del tècnic, sempre que es garanteixi el seu protagonisme en un altre club.

Tanmateix, la competència interna a l'equip navarrès podria frenar la seva sortida. El jugador ha tornat amb ganes de demostrar que pot tenir lloc a Primera Divisió, i Osasuna no vol precipitar-se amb una decisió que podria afectar la seva progressió. Tot i així, l'interès del Málaga és ferm i les converses continuen.

Un perfil ideal per a Pellicer

Sergio Pellicer ha deixat clar que busca jugadors compromesos, amb fam de créixer i que puguin aportar desequilibri als metres finals. Aquest jove extrem compleix tots els requisits i podria convertir-se en una peça clau per al nou projecte malagueny.

Si finalment es concreta el seu fitxatge, seria un cop d'efecte al mercat i un senyal que el Málaga va seriosament en el seu objectiu de tornar a la màxima categoria. I és que el futbolista en qüestió no és altre que Iker Benito, el talentós extrem de 21 anys que va brillar amb el Mirandés i que ara podria vestir de malaguista.