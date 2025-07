Males notícies per a Simeone i l’Atlético: Mitja Europa li vol robar un fitxatge

Parlem d'un centrecampista amb visió, arribada i jerarquia que s'ha convertit en el motor de l'equip xe. El seu nom torna a sonar amb força als despatxos de mitja Europa, però un dels clubs que semblava tenir-lo lligat l'estiu passat s'ha quedat, de nou, amb la mel als llavis: l'Atlético de Madrid.

La història entre el club matalasser i aquest jugador ve de lluny. El 2024, el conjunt del Cholo Simeone va tenir pràcticament tancada la seva contractació per 25 milions d'euros més bonus. Tanmateix, a l'últim moment, van decidir apostar per Conor Gallagher, deixant el València i el futbolista plantats.

Un any després, aquesta decisió s'ha girat en contra seva: el futbolista ha millorat notablement, la seva cotització s'ha disparat i les opcions de l'Atlético de fitxar-lo s'han esvaït completament.

| Canva

Un jugador cada cop més car

Des de l'arribada de Corberán a la banqueta de Mestalla, aquest centrecampista ha estat un dels més destacats de l'equip. Ha sumat gols, assistències i lideratge. A més, el seu perfil encaixa perfectament amb la nova política de fitxatges que podria dur a terme el Real Madrid sota el comandament de Xabi Alonso, gran admirador seu.

Ara, Anglaterra, Itàlia i Alemanya tornen a la càrrega. Equips han trucat a les portes del València per interessar-se pel jugador. Tanmateix, el club no ha pres encara cap decisió. Peter Lim, com sempre, serà qui determini si es ven o no. El que sí que està clar és que el preu ja no és el mateix: 25 milions podrien quedar curts.

| XCatalunya, Canva

L'Atlético de Madrid, sense marge de maniobra

Per al club matalasser, el tren ja ha passat. La prioritat actual de l'Atlético no és reforçar el centre del camp, i amb altres noms al radar, el marge salarial també juga en contra. A més, després d'haver deixat escapar el jugador el 2024, no hi ha senyals que el futbolista vulgui tornar a seure a negociar amb ells.

I encara que el seu amor pel València és evident —com ell mateix va declarar: "Si no és que em fan fora, jo tinc pensat seguir al Valencia CF"—, sap que el seu talent mereix un aparador més gran, especialment si els de Mestalla no aconsegueixen la classificació europea.

Una estrella amb els peus a terra

Malgrat els rumors, el jugador es mostra centrat. A cada roda de premsa transmet calma i compromís amb el club que l'ha vist créixer. El seu rendiment, però, parla per si sol. El València haurà de prendre una decisió aviat, i qui vulgui fer-se amb els seus serveis haurà de pagar un preu just.

Perquè el centrecampista que torna boig el mercat, que enlluerna amb la seva visió de joc i que ha enamorat Corberán, ja no és una promesa: és una realitat. I el seu nom és Javi Guerra.