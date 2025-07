Malas noticias para Simeone y el Atlético: Media Europa quiere robarle un fichaje

Hablamos de un centrocampista con visión, llegada y jerarquía que se ha convertido en el motor del equipo che. Su nombre vuelve a sonar con fuerza en los despachos de media Europa, pero uno de los clubes que parecía tenerlo atado el verano pasado se ha quedado, de nuevo, con la miel en los labios: el Atlético de Madrid.

La historia entre el club rojiblanco y este jugador viene de lejos. En 2024, el conjunto del Cholo Simeone tuvo prácticamente cerrada su contratación por 25 millones de euros más bonus. Sin embargo, en el último momento, decidieron apostar por Conor Gallagher, dejando al Valencia y al futbolista plantados.

Un año después, esa decisión se ha vuelto en su contra: el futbolista ha mejorado notablemente, su cotización se ha disparado y las opciones del Atlético de ficharlo se han esfumado por completo.

| Canva

Un jugador cada vez más caro

Desde la llegada de Corberán al banquillo de Mestalla, este centrocampista ha sido uno de los más destacados del equipo. Ha sumado goles, asistencias y liderazgo. Además, su perfil encaja perfectamente con la nueva política de fichajes que podría llevar a cabo el Real Madrid bajo el mando de Xabi Alonso, gran admirador suyo.

Ahora, Inglaterra, Italia y Alemania vuelven a la carga. Equipos han llamado a las puertas del Valencia para interesarse por el jugador. Sin embargo, el club no ha tomado todavía una decisión. Peter Lim, como siempre, será quien determine si se vende o no. Lo que sí está claro es que el precio ya no es el mismo: 25 millones podrían quedarse cortos.

| XCatalunya, Canva

El Atlético de Madrid, sin margen de maniobra

Para el club colchonero, el tren ya ha pasado. La prioridad actual del Atlético no es reforzar el centro del campo, y con otros nombres en el radar, el margen salarial también juega en contra. Además, tras haber dejado escapar al jugador en 2024, no hay señales de que el futbolista quiera volver a sentarse a negociar con ellos.

Y aunque su amor por el Valencia es evidente —como él mismo declaró: "Si no es que me tiran, yo tengo pensado seguir en el Valencia CF"—, sabe que su talento merece un escaparate más grande, especialmente si los de Mestalla no logran la clasificación europea.

Una estrella con los pies en la tierra

A pesar de los rumores, el jugador se muestra centrado. En cada rueda de prensa transmite calma y compromiso con el club que lo ha visto crecer. Su rendimiento, sin embargo, habla por sí solo. El Valencia tendrá que tomar una decisión pronto, y quien quiera hacerse con sus servicios deberá pagar un precio justo.

Porque el centrocampista que vuelve loco al mercado, que deslumbra con su visión de juego y que ha enamorado a Corberán, ya no es una promesa: es una realidad. Y su nombre es Javi Guerra.