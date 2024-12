Males notícies amb la lesió de Lamine Yamal: Pitjor del que s'esperava

Hi havia una incertesa absoluta sobre quines serien les conseqüències del fort cop que es va emportar ahir Lamine Yamal després d'una entrada de Neyou que va implicar una perillosa torsió. El jove blaugrana tot just acabava de recuperar-se feia un parell de setmanes d'una lesió al turmell dret i es temia que pogués patir una recaiguda. Les molèsties del '19' culer van ser visibles i notables durant el transcurs del partit, però, així i tot, no va ser substituït fins al minut 74.

Amb tot, malgrat els mals primers presagis, tot dependria de què determinessin les proves mèdiques a què se sotmetria l'atacant durant aquest matí. I ja no és que s'hagin confirmat els mals auguris, sinó que han estat pitjors dels que al principi podien sospitar-se. Lamine Yamal estarà aproximadament un mes de baixa.

El comunicat oficial del club diu que Lamine pateix "una lesió de grau 1 del lligament tibioperoneu anterior" i que el seu "temps de baixa aproximat és d'entre 3 i 4 setmanes". Amb això, doncs, es confirma que l'hàbil futbolista del Barça es perd el duel crucial contra l'Atlètic de Madrid de dissabte que ve. També estarà absent el primer cap de setmana de l'any, quan els de Hansi Flick es mesuren a la UD Barbastro a Copa del Rei.

El que encara és una incògnita és si arribarà sa al viatge dels blaugranes a l'Aràbia Saudita per a la disputa de la Supercopa d'Espanya. Són 23 dies els que resten perquè el Barça s'enfronti a l'Athletic a la semifinal del torneig, per la qual cosa anirà just. Tot dependrà, evidentment, de la seva evolució, però la seva presència no és del tot descartada.

| FCB

En què consisteix aquesta lesió?

Una lesió de grau 1 en el lligament tibioperoneu anterior és un esquinç lleu que afecta l'articulació del turmell. Aquest lligament connecta la tíbia i el peroné a la seva zona distal, proporcionant estabilitat. El grau 1 indica que les fibres del lligament han patit un estirament excessiu, però sense trencament significatiu. És la lesió més lleu dins dels esquinços i sol deure's a torçades, moviments bruscos o sobrecàrregues.

Els símptomes inclouen dolor lleu a la zona anterior del turmell, inflor mínima i lleugeres molèsties en caminar o recolzar el peu. Generalment, no es presenta una inestabilitat important, i el pacient pot moure l'articulació amb dificultat moderada. El tractament principal consisteix en el mètode RICE: repòs, gel, compressió i elevació. Aplicar fred local durant 15-20 minuts ajuda a reduir la inflamació i el dolor.