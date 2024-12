Així riu Rüdiger del Barça després de la derrota contra el Leganés

El FC Barcelona va desaprofitar una oportunitat d'or per posar-se líder en solitari de LaLiga. L'equip culer va perdre sorprenentment a casa contra el Leganés per 0-1. Una derrota que va arribar en un moment clau, just quan el Reial Madrid també fallava en la seva visita contra el Rayo Vallecano, on va empatar 3-3.

El conjunt d'Hansi Flick no només va deixar escapar els punts, sinó també la possibilitat de distanciar-se de l'Atlètic i els merengues. Els colchoneros tenen un partit menys i ja han aconseguit empatar el Barça en punts. Per part seva, el Reial Madrid queda ara a un sol punt dels blaugranes.

La crisi de resultats és evident: el Barça només ha sumat 5 dels darrers 18 punts en joc. Després de perdre davant Las Palmas i ara davant del Leganés, els dubtes planen sobre l'equip en un tram decisiu del campionat.

Rüdiger no pot contenir el riure

Mentre el Barcelona patia una derrota dolorosa, el central del Reial Madrid, Antonio Rüdiger, va trobar temps per burlar-se dels culers. Durant un esdeveniment de la Icon League celebrat a Munic, organitzat per Toni Kroos, Rüdiger va ser caçat celebrant amb molta efusivitat el resultat.

| Instagram

En un vídeo que s'ha fet viral, es pot veure Rüdiger ensenyant-li el resultat de la derrota del Barça a un amic. El central alemany no pot contenir les riallades mentre mostra el mòbil amb el marcador final. L'escena no va trigar a generar reaccions de tota mena a xarxes socials.

Celebració durant la Icon League

L'esdeveniment, que també va comptar amb la presència de David Alaba, va permetre als jugadors desconnectar momentàniament de la pressió de Lliga. Després d'acabar la competició amistosa, tots dos futbolistes van repassar els resultats de la jornada.

Va ser llavors quan Rüdiger no va amagar la seva alegria al veure com el Barça perdia davant un rival teòricament assequible com el Leganés.

Les imatges mostren Rüdiger rient sense dissimulació i compartint el seu entusiasme amb els seus acompanyants. Aquesta actitud no va passar desapercebuda per als aficionats madridistes, que no van trigar a aplaudir l'humor del central. Mentrestant, a l'entorn culer, la derrota ha estat un gerro d'aigua freda.

Un vídeo que es fa viral

El vídeo de Rüdiger burlant-se del Barça ha corregut com la pólvora a les xarxes socials. L'escena, compartida originalment a Snapchat, ha generat milers de comentaris entre aficionats madridistes i culers. Mentre uns celebren el bon humor del central, altres ho critiquen per falta de respecte.

Rüdiger, que no ha dubtat a mostrar el costat més extravertit, demostra una vegada més que és una personalitat polèmica. Aquesta anècdota, sens dubte, afegeix més picant a la rivalitat entre el Barça i el Madrid en una temporada que promet emocions fins al final.