Jota Jordi esclata per la lesió de Lamine Yamal: 'No han...'

per Sergi Guillén

El comentarista i tertulià Jota Jordi ha tornat a ser protagonista a les xarxes socials. Conegut per la seva passió infrangible pel Barça, Jota Jordi utilitza les xarxes per comentar i analitzar els partits del club blaugrana en temps real. Les seves publicacions acostumen a ser directes, crítiques i generadores de debat entre els aficionats.

Durant les trobades importants, les reaccions s'intensifiquen; no dubta a assenyalar allò que considera injustícies arbitrals o situacions polèmiques que afecten l'equip. Aquesta vegada, el seu enuig ha estat evident en veure la lesió de Lamine Yamal al partit contra el Leganés. Una situació que no ha estat sancionada per l'àrbitre, generant indignació entre els seguidors culers.

L'entrada que ha patit Lamine Yamal adquireix més gravetat si recordem el seu recent historial de lesions. Fa tot just unes setmanes, el jove davanter va estar més de tres setmanes de baixa a causa d'un problema al turmell. Aquesta zona ha estat l'afectada després de la dura entrada d'avui.

| El Chiringuito

La polèmica entrada que desferma la indignació

A la primera part del partit entre el FC Barcelona i el CD Leganés, Lamine Yamal va ser objecte d'una entrada que va acabar amb el jugador estès a la gespa. Les imatges van mostrar com el turmell del davanter es doblegava després del contacte amb el rival. Tot i això, la polèmica va sorgir perquè l'àrbitre no va assenyalar cap falta.

Jota Jordi, conegut pel seu estil molt directe, va publicar una captura del moment acompanyat d'un missatge contundent: “HAN LESIONAT A LAMINE i no han xiulat ni falta. Cal protegir els futbolistes!!!!”. La reacció del tertulià ha ressonat entre els seguidors blaugranes, que han expressat la seva frustració a les xarxes.

El partit, que segueix amb un marcador advers de 0-1 a favor del Leganés, encara s'ha tornat més tens després de l'acció. Els culers no només lamenten el resultat parcial, sinó també la possibilitat de perdre Lamine Yamal per lesió.

La preocupació per Lamine Yamal

Lamine Yamal és una de les grans promeses del Barça. Tot i la seva joventut, la seva qualitat i desbordament el converteixen en un jugador clau per a l'equip. Tot i això, l'acumulació de partits i el seu protagonisme l'han exposat a entrades dures com la d'avui.

El fet que aquesta lesió afecti novament el turmell preocupa el cos tècnic i els aficionats. Després d'estar tres setmanes fora dels terrenys de joc, qualsevol recaiguda podria significar una aturada important en la progressió.

El partit encara no s'ha acabat, però la imatge de Lamine a terra ha marcat un punt clau del matx. Els aficionats culers, igual que Jota Jordi, demanen més protecció per als joves talents. "No pot ser que una entrada així quedi impune", comenten molts en xarxes socials.