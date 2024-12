Fabrizio Romano ho confirma: Bones notícies per al Barça amb Jonathan Tah

per Sergi Guillén

Quan Fabrizio Romano parla, el món del futbol escolta, el periodista italià s'ha convertit en la font més fiable pel que fa a fitxatges i rumors de mercat. Amb informacions precises i contrastades, Romano no fa un pas sense assegurar les seves notícies. Per això, quan anuncia alguna cosa sobre un jugador, tant clubs com aficionats paren atenció.

Romano ha revolucionat la manera d'informar al mercat de fitxatges; la seva famosa frase “Here We Go” és sinònim de fitxatge tancat. Amb milions de seguidors a les xarxes socials, la seva paraula té més pes que la de molts clubs oficials. Ara, les seves últimes declaracions porten molt bones notícies per al FC Barcelona: Jonathan Tah és a l'òrbita culer.

El defensa del Bayer Leverkusen és un objectiu prioritari per als blaugranes. Segons Romano, el Barça ha pres la davantera a la cursa per fitxar Tah. Aquest moviment tindria un gran impacte tant a la defensa de l'equip com a l'estratègia de futur del club.

Jonathan Tah, un reforç clau per a Flick

Jonathan Tah, de 28 anys, és un dels centrals més segurs de la Bundesliga. La seva solidesa i experiència serien fonamentals per a l'esquema proposat per Hansi Flick. El tècnic alemany, que assumirà les regnes del Barça, busca reforçar una defensa que ha estat vulnerable els últims anys.

| FCB

L'arribada de Tah permetria a Flick implementar una línia defensiva de més altura i contundència. Amb 195 centímetres d'alçada, Tah destaca pel joc aeri i la capacitat per anticipar-se als davanters rivals. A més, la seva experiència a la Bundesliga el converteix en un central fiable, acostumat a competir al nivell més alt.

Una defensa rejovenida i amb experiència

L'arribada de Tah també beneficiaria altres jugadors del Barça; Pau Cubarsí i Eric García es troben en ple creixement. Tah podria ser el referent ideal per a aquests joves defensors. A més, la seva experiència seria clau per gestionar partits complicats en competicions com la Champions League.

D'altra banda, la situació d'altres jugadors com ara Andreas Christensen o Iñigo Martínez genera incertesa; Christensen, a causa de les seves contínues lesions, no ha aconseguit regularitat al FC Barcelona. Martínez, per part seva, podria sortir a l'estiu, ja que compleix 34 anys. Jonathan Tah seria, doncs, una garantia d'estabilitat i un reforç immediat per a la defensa.

Competència per Tah i estratègia del Barça

Tot i que equips com el Bayern Munic, el Reial Madrid i l'Inter de Milà també han mostrat interès a Tah, el Barça té avantatge. El viatge de Deco a Alemanya ha estat clau. A més, la feina dels representants del jugador, liderats per Pini Zahavi, ha facilitat les negociacions.

El Bayer Leverkusen ja sap que Tah no renovarà el contracte, que acaba a l'estiu; això situa el jugador com una oportunitat de mercat. Flick coneix perfectament el defensa i ha donat el vistiplau al seu fitxatge. L'operació està en marxa, i les bones notícies per al Barça es van confirmant.

Amb Jonathan Tah, el FC Barcelona guanyaria un central de primer nivell. Fabrizio Romano ho confirma: el Barça té motius per il·lusionar-se amb la defensa la temporada que ve.